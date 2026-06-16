Resep Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk, Lauk Simpel dengan Aroma Rempah yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Setelah momen Iduladha, daging kurban sering diolah menjadi sate, gulai, atau rendang. Namun, jika ingin menu yang lebih praktis dan cepat dibuat, Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk dari akun Instagram @hellonindiraa bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Perpaduan daging sapi yang empuk dengan cabai, bawang, serai, dan daun jeruk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Sensasi pedasnya terasa pas, sementara aroma daun jeruk yang melimpah membuat masakan ini semakin harum dan menggugah selera. Cocok disajikan sebagai lauk makan siang bersama nasi hangat.

Menu ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan, tetapi menghasilkan cita rasa yang kompleks. Daun jeruk menjadi kunci utama yang memberikan aroma segar dan khas, sementara marinasi sederhana membantu daging tetap empuk saat dimasak.

Selain itu, proses memasaknya relatif cepat sehingga cocok untuk menu sehari-hari tanpa perlu waktu berjam-jam di dapur.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Daging

350 gram daging sapi (sengkel, has dalam, atau has luar)

½ sdt garam

½ sdt black pepper atau lada hitam

1 sdm tepung maizena

Bumbu Halus

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

10 buah cabai rawit

6 buah cabai merah keriting

4 lembar daun jeruk

2 sdm minyak sayur

Bahan Lain

12 lembar daun jeruk, iris tipis

1 batang serai, geprek

100 ml air (sesuaikan kebutuhan)

1 sdm saus tiram

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

Cara Membuat Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk

1. Marinasi Daging

Potong daging sapi tipis-tipis melawan arah serat.

Campurkan dengan garam, lada hitam, dan tepung maizena.

Aduk rata lalu diamkan selama 15-30 menit agar bumbu meresap dan tekstur daging lebih empuk.

2. Haluskan Bumbu

Blender atau ulek bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, daun jeruk, dan minyak sayur hingga halus.

3. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

Masukkan serai dan sebagian daun jeruk iris.

Aduk hingga aroma rempah semakin keluar.

4. Masak Daging

Masukkan daging yang telah dimarinasi.

Aduk hingga berubah warna dan tercampur rata dengan bumbu.

5. Tambahkan Bumbu Pelengkap

Tuang air, saus tiram, garam, dan kaldu jamur.

Masak hingga daging empuk dan bumbu meresap.

6. Masukkan Daun Jeruk

Tambahkan sisa irisan daun jeruk.

Aduk rata dan masak sebentar hingga aroma daun jeruk semakin kuat.

7. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Pilih bagian daging yang relatif empuk seperti has dalam atau has luar jika ingin waktu memasak lebih singkat. Mengiris daging melawan arah serat juga membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Selain itu, tepung maizena dalam marinasi berfungsi menjaga kelembutan daging saat ditumis dengan api besar.