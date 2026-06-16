Resep Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk, Lauk Simpel dengan Aroma Rempah yang Menggugah Selera

Potret tumis daging sapi pedas daun jeruk yang bisa jadi referensi olahan daging kurban yang masih tersisa (Instagram @hellonindiraa)
JawaPos.com - Setelah momen Iduladha, daging kurban sering diolah menjadi sate, gulai, atau rendang. Namun, jika ingin menu yang lebih praktis dan cepat dibuat, Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk dari akun Instagram @hellonindiraa bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Perpaduan daging sapi yang empuk dengan cabai, bawang, serai, dan daun jeruk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Sensasi pedasnya terasa pas, sementara aroma daun jeruk yang melimpah membuat masakan ini semakin harum dan menggugah selera. Cocok disajikan sebagai lauk makan siang bersama nasi hangat.
Menu ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan, tetapi menghasilkan cita rasa yang kompleks. Daun jeruk menjadi kunci utama yang memberikan aroma segar dan khas, sementara marinasi sederhana membantu daging tetap empuk saat dimasak.
Selain itu, proses memasaknya relatif cepat sehingga cocok untuk menu sehari-hari tanpa perlu waktu berjam-jam di dapur.
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi Daging
350 gram daging sapi (sengkel, has dalam, atau has luar)
½ sdt garam
½ sdt black pepper atau lada hitam
1 sdm tepung maizena
Bumbu Halus
4 siung bawang putih
6 siung bawang merah
10 buah cabai rawit
6 buah cabai merah keriting
4 lembar daun jeruk
2 sdm minyak sayur
Bahan Lain
12 lembar daun jeruk, iris tipis
1 batang serai, geprek
100 ml air (sesuaikan kebutuhan)
1 sdm saus tiram
½ sdt garam
½ sdt kaldu jamur
Cara Membuat Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk
1. Marinasi Daging
Potong daging sapi tipis-tipis melawan arah serat.
Campurkan dengan garam, lada hitam, dan tepung maizena.
Aduk rata lalu diamkan selama 15-30 menit agar bumbu meresap dan tekstur daging lebih empuk.
2. Haluskan Bumbu
Blender atau ulek bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, daun jeruk, dan minyak sayur hingga halus.
3. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak di wajan.
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan serai dan sebagian daun jeruk iris.
Aduk hingga aroma rempah semakin keluar.
4. Masak Daging
Masukkan daging yang telah dimarinasi.
Aduk hingga berubah warna dan tercampur rata dengan bumbu.
5. Tambahkan Bumbu Pelengkap
Tuang air, saus tiram, garam, dan kaldu jamur.
Masak hingga daging empuk dan bumbu meresap.
6. Masukkan Daun Jeruk
Tambahkan sisa irisan daun jeruk.
Aduk rata dan masak sebentar hingga aroma daun jeruk semakin kuat.
7. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Pilih bagian daging yang relatif empuk seperti has dalam atau has luar jika ingin waktu memasak lebih singkat. Mengiris daging melawan arah serat juga membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Selain itu, tepung maizena dalam marinasi berfungsi menjaga kelembutan daging saat ditumis dengan api besar.
Tumis Daging Sapi Pedas Daun Jeruk semakin nikmat disantap bersama:
- Nasi putih hangat
- Lalapan segar
- Timun iris
- Kerupuk
- Sambal terasi
- Tumis sayuran hijau
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