Resep Daging ala Chinese, Gurih Pedas dengan Aroma Ngohiong yang Menggugah Selera

Potret daging ala Chinese dengan rasa lengkap yang cocok disantap bersama keluarga (Instagram @adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Jika sedang mencari olahan daging sapi yang praktis tetapi terasa seperti masakan restoran Chinese food, resep Daging ala Chinese dari @adekoerniawan_s bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan saus tiram, minyak wijen, kecap asin, dan bubuk ngohiong menghasilkan cita rasa gurih yang kaya dengan aroma khas masakan Tionghoa.
Tambahan cabai merah dan biji mala (Sichuan peppercorn) memberikan sensasi pedas yang unik, sedikit menggigit dan membuat hidangan semakin menggugah selera. Cocok disajikan sebagai lauk utama untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Kunci kelezatan menu ini terletak pada proses marinasi daging dan penggunaan bumbu khas Chinese food seperti minyak wijen, saus tiram, serta bubuk ngohiong. Kombinasi tersebut membuat daging lebih harum, empuk, dan kaya rasa.
Sementara itu, biji mala atau Sichuan peppercorn memberikan sensasi hangat dan sedikit kebas di lidah yang menjadi ciri khas masakan Sichuan.
Bahan-Bahan
250 gram daging sapi has dalam
1 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
1 sdm kecap asin
½ sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
½ sdt gula pasir
1 sdt tepung maizena
2 siung bawang putih
1 sdt bubuk ngohiong
½ buah bawang bombay
Daun bawang secukupnya
4 buah cabai keriting merah
1 sdm biji mala (Sichuan peppercorn)
1½ sdt bubuk cabai atau sesuai selera
Cara Membuat Daging ala Chinese
1. Marinasi Daging
Iris tipis daging sapi has dalam melawan serat agar teksturnya lebih empuk.
Campurkan daging dengan:
- Saus tiram
- Minyak wijen
- Kecap asin
- Merica bubuk
- Kaldu jamur
- Gula pasir
- Tepung maizena
- Bubuk ngohiong
Aduk hingga rata dan diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Siapkan Bumbu Aromatik
Iris bawang bombay, daun bawang, dan cabai keriting merah.
Cincang halus bawang putih.
3. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bawang putih hingga harum.
Masukkan biji mala dan cabai merah, lalu tumis sebentar hingga aromanya keluar.
Tambahkan bawang bombay dan masak hingga sedikit layu.
4. Masak Daging
Masukkan daging yang telah dimarinasi.
Masak dengan api besar sambil terus diaduk agar daging matang merata dan tidak mengeluarkan terlalu banyak air.
Tambahkan bubuk cabai sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
5. Penyelesaian
Masukkan irisan daun bawang.
Aduk sebentar hingga semua bahan tercampur rata dan daging matang sempurna.
Angkat dan sajikan selagi hangat.
Gunakan daging has dalam yang diiris tipis agar cepat matang dan tidak alot. Memasak dengan api besar membantu menjaga tekstur daging tetap juicy sekaligus menghasilkan aroma wok hei khas masakan Chinese food. Jangan memasak terlalu lama karena daging tipis mudah mengeras jika overcooked.
Cocok Disajikan dengan
- Nasi putih hangat
- Nasi goreng putih
- Tumis pakcoy
- Brokoli bawang putih
- Telur mata sapi
- Acar timun
Daging ala Chinese menawarkan rasa yang kaya tanpa memerlukan banyak bahan yang rumit. Aroma ngohiong yang khas, gurihnya saus tiram, serta sensasi pedas dari cabai dan biji mala menjadikan hidangan ini terasa istimewa meski dibuat di rumah.
Bagi pencinta masakan Chinese food, resep ini bisa menjadi alternatif menu praktis yang tetap menghadirkan cita rasa restoran.
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