Resep Nasi Godog, Olahan Nasi Sisa yang Hangat, Gurih, dan Mengenyangkan

Potret nasi godog khas Jawa yang cocok untuk menu keluarga sehari-hari (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Punya nasi sisa semalam di rumah? Selain dijadikan nasi goreng, Anda bisa mengolahnya menjadi Nasi Godog, hidangan berkuah khas Jawa yang sederhana namun kaya rasa. Resep dari Instagram @martinpraja ini cocok dijadikan menu sarapan, makan malam, atau saat cuaca sedang dingin karena kuahnya yang hangat dan menenangkan.
Dengan tambahan ayam suwir, telur, kol, caisim, dan kaldu ayam, nasi godog menjadi hidangan yang lebih mengenyangkan dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Tak hanya lezat, menu ini juga menjadi cara praktis untuk memanfaatkan nasi sisa agar tidak terbuang.
Nasi godog merupakan hidangan tradisional Jawa yang berarti "nasi rebus". Berbeda dengan nasi goreng yang ditumis hingga kering, nasi godog dimasak bersama kaldu dan bumbu hingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dengan kuah gurih yang meresap ke dalam nasi.
Karena dimasak dengan banyak kuah dan sayuran, satu porsi nasi sisa bisa menghasilkan hidangan yang lebih banyak dan mengenyangkan.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
100 gram daging ayam rebus, suwir
250 gram nasi putih
2 butir telur
500 ml kaldu ayam
50 gram kol, iris
4 batang caisim
20 gram daun bawang
1 buah tomat
Bumbu Halus
4 siung bawang merah
3 siung bawang putih
2 butir kemiri sangrai
¼ sdt merica
¼ sdt kaldu ayam
¼ sdt garam
¼ sdt lada
¼ sdt MSG
Cara Membuat Nasi Godog
1. Haluskan Bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan merica hingga lembut.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
3. Masukkan Telur
Pecahkan telur ke dalam tumisan bumbu.
Orak-arik hingga setengah matang.
4. Tambahkan Ayam
Masukkan ayam suwir.
Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu dan telur.
5. Tuang Kaldu
Tambahkan kaldu ayam ke dalam wajan.
Masak hingga mendidih.
6. Masukkan Nasi
Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata dengan kuah.
7. Bumbui
Tambahkan garam, gula, dan MSG sesuai selera.
Masak hingga nasi mulai menyerap kuah dan teksturnya menjadi lebih lembut.
8. Tambahkan Sayuran
Masukkan kol, caisim, daun bawang, dan tomat.
Aduk rata lalu masak sebentar hingga sayuran layu tetapi masih segar.
9. Koreksi Rasa
Cicipi dan sesuaikan rasa sesuai selera.
10. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi panas untuk menikmati rasa terbaiknya.
Gunakan nasi sisa semalam karena teksturnya lebih kokoh dan tidak mudah hancur saat dimasak bersama kuah. Kaldu ayam homemade akan memberikan rasa yang lebih gurih dibandingkan air biasa. Jika menyukai cita rasa yang lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit utuh saat proses memasak atau menyajikannya bersama sambal.
Nasi Godog semakin nikmat jika disajikan bersama:
- Bawang goreng
- Kerupuk udang
- Sambal rawit
- Acar timun
- Telur rebus
- Jeruk nipis
Meski berasal dari bahan-bahan sederhana, Nasi Godog memiliki cita rasa yang kaya dan menghangatkan. Perpaduan nasi, ayam, telur, dan sayuran dalam kuah gurih membuat hidangan ini cocok menjadi comfort food untuk keluarga.
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