Resep Nasi Godog, Olahan Nasi Sisa yang Hangat, Gurih, dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Punya nasi sisa semalam di rumah? Selain dijadikan nasi goreng, Anda bisa mengolahnya menjadi Nasi Godog, hidangan berkuah khas Jawa yang sederhana namun kaya rasa. Resep dari Instagram @martinpraja ini cocok dijadikan menu sarapan, makan malam, atau saat cuaca sedang dingin karena kuahnya yang hangat dan menenangkan.

Dengan tambahan ayam suwir, telur, kol, caisim, dan kaldu ayam, nasi godog menjadi hidangan yang lebih mengenyangkan dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Tak hanya lezat, menu ini juga menjadi cara praktis untuk memanfaatkan nasi sisa agar tidak terbuang.

Nasi godog merupakan hidangan tradisional Jawa yang berarti "nasi rebus". Berbeda dengan nasi goreng yang ditumis hingga kering, nasi godog dimasak bersama kaldu dan bumbu hingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dengan kuah gurih yang meresap ke dalam nasi.

Karena dimasak dengan banyak kuah dan sayuran, satu porsi nasi sisa bisa menghasilkan hidangan yang lebih banyak dan mengenyangkan.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

100 gram daging ayam rebus, suwir

250 gram nasi putih

2 butir telur

500 ml kaldu ayam

50 gram kol, iris

4 batang caisim

20 gram daun bawang

1 buah tomat

Bumbu Halus

4 siung bawang merah

3 siung bawang putih

2 butir kemiri sangrai

¼ sdt merica

¼ sdt kaldu ayam

¼ sdt garam

¼ sdt lada

¼ sdt MSG

Cara Membuat Nasi Godog

1. Haluskan Bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan merica hingga lembut.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

3. Masukkan Telur

Pecahkan telur ke dalam tumisan bumbu.

Orak-arik hingga setengah matang.

4. Tambahkan Ayam

Masukkan ayam suwir.

Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu dan telur.

5. Tuang Kaldu

Tambahkan kaldu ayam ke dalam wajan.

Masak hingga mendidih.

6. Masukkan Nasi

Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata dengan kuah.

7. Bumbui

Tambahkan garam, gula, dan MSG sesuai selera.

Masak hingga nasi mulai menyerap kuah dan teksturnya menjadi lebih lembut.

8. Tambahkan Sayuran

Masukkan kol, caisim, daun bawang, dan tomat.

Aduk rata lalu masak sebentar hingga sayuran layu tetapi masih segar.

9. Koreksi Rasa

Cicipi dan sesuaikan rasa sesuai selera.

10. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi panas untuk menikmati rasa terbaiknya.

Gunakan nasi sisa semalam karena teksturnya lebih kokoh dan tidak mudah hancur saat dimasak bersama kuah. Kaldu ayam homemade akan memberikan rasa yang lebih gurih dibandingkan air biasa. Jika menyukai cita rasa yang lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit utuh saat proses memasak atau menyajikannya bersama sambal.

Nasi Godog semakin nikmat jika disajikan bersama:

- Bawang goreng

- Kerupuk udang

- Sambal rawit

- Acar timun

- Telur rebus

- Jeruk nipis