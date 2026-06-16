Resep Crispy Samyang Rolls, Camilan Crunchy dengan Isian Mi Creamy dan Mozzarella Lumer

Potret crispy samyang rolls dengan isian mi Samyang creamy dan mozzarella lumer (Instagram @kasyafa.a)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan olahan mi instan yang itu-itu saja, Crispy Samyang Rolls bisa jadi ide camilan yang wajib dicoba. Perpaduan mi Samyang yang pedas dan creamy dengan lelehan mozzarella di dalam balutan rice paper yang renyah menciptakan sensasi rasa yang bikin ketagihan sejak gigitan pertama.
Resep dari Instagram @kasyafa.a ini cocok dijadikan camilan saat kumpul bersama teman, teman nonton film, atau sekadar mengobati keinginan ngemil sesuatu yang gurih dan pedas. Bagian luar yang super crunchy berpadu sempurna dengan isian creamy dan cheesy yang meleleh di mulut.
Mi Samyang sudah terkenal dengan cita rasa pedas yang khas. Saat dipadukan dengan cooking cream dan keju, rasa pedasnya menjadi lebih seimbang dan menghasilkan tekstur yang creamy. Tambahan mozzarella di bagian tengah memberikan efek cheese pull yang menggoda saat digigit.
Sementara itu, lapisan rice paper yang dibalut tepung panir menciptakan tekstur renyah yang membuat camilan ini semakin nikmat.
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Bahan-Bahan
1 bungkus mi Samyang
Cooking cream atau susu full cream secukupnya
Keju oles atau keju cheddar secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Rice paper
Tepung serbaguna untuk adonan basah
Tepung serbaguna untuk baluran kering
Tepung panir secukupnya
Minyak untuk menggoreng
Cara Membuat Crispy Samyang Rolls
1. Siapkan Isian Mi
Masak mi Samyang hingga matang sesuai petunjuk kemasan.
Tiriskan sebagian airnya, lalu campurkan dengan cooking cream atau susu full cream.
Tambahkan keju oles atau keju cheddar dan aduk hingga teksturnya creamy dan tercampur rata.
Biarkan agak dingin sebelum digunakan sebagai isian.
2. Bungkus dengan Rice Paper
Rendam rice paper sebentar hingga lentur.
Letakkan sedikit mi creamy di bagian tengah.
Tambahkan potongan atau parutan mozzarella secukupnya.
Lipat dan gulung rapat seperti membuat spring roll.
3. Balur dengan Tepung
Gulingkan gulungan ke dalam tepung serbaguna kering.
Celupkan ke adonan tepung basah.
Balur kembali dengan tepung panir hingga seluruh permukaan tertutup rata.
4. Goreng Hingga Renyah
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng Crispy Samyang Rolls hingga berwarna kuning keemasan dan permukaannya renyah.
Angkat dan tiriskan.
5. Sajikan
Sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan tekstur luarnya tetap crunchy.
Pastikan rice paper digulung rapat agar isian tidak keluar saat digoreng. Gunakan minyak yang cukup panas agar lapisan panir langsung renyah dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Jika ingin sensasi keju yang lebih melimpah, tambahkan mozzarella lebih banyak di bagian tengah sehingga menghasilkan efek cheese pull yang maksimal saat disajikan.
Crispy Samyang Rolls semakin nikmat disantap bersama:
- Saus keju
- Mayones pedas
- Saus sambal
- Chili oil
- Korean garlic sauce
- Es teh atau minuman soda dingin
Perpaduan tekstur renyah, mi creamy yang gurih, serta mozzarella yang meleleh membuat Crispy Samyang Rolls menjadi salah satu camilan kekinian yang layak dicoba. Cara membuatnya juga relatif mudah dengan bahan yang mudah ditemukan di minimarket maupun supermarket.
Hati-hati, karena camilan ini memang punya satu efek samping: satu gulungan tidak akan pernah terasa cukup.
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