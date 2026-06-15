Resep Coffee Bun Roti Tawar, Camilan Aromatik dari Sisa Roti dan Kopi Sachet

JawaPos.com - Punya sisa roti tawar di rumah dan bingung mau diolah jadi apa? Coba ubah menjadi Coffee Bun Roti Tawar yang wangi, renyah di luar, dan lumer di dalam. Resep dari @martinpraja ini memadukan aroma kopi yang khas dengan isian keju meleleh, menghasilkan camilan sederhana yang rasanya mirip roti coffee bun ala bakery.
Menariknya, resep ini tidak memerlukan adonan roti dari nol. Cukup memanfaatkan roti tawar, kopi sachet, dan beberapa bahan dapur sederhana, Anda sudah bisa membuat camilan yang cocok untuk teman ngopi atau ngeteh di rumah.
Coffee bun dikenal dengan topping kopi yang harum dan sedikit renyah setelah dipanggang. Pada versi praktis ini, roti tawar digunakan sebagai pengganti adonan roti sehingga proses pembuatannya jauh lebih cepat.
Ketika dipanggang, aroma kopi yang berpadu dengan mentega dan keju akan memenuhi dapur dan membuat siapa saja sulit menolak untuk mencobanya.
Bahan-Bahan
Topping Coffee Bun
4 gram kopi sachet tanpa ampas
15 gram air
50 gram butter atau margarin
60 gram gula halus
1 butir telur
65 gram tepung terigu protein sedang
Isian
8 lembar roti tawar
Butter atau margarin secukupnya
150 gram quick melt atau keju parut
Cara Membuat Coffee Bun Roti Tawar
1. Larutkan Kopi
Campurkan kopi sachet dengan air.
Aduk hingga larut sempurna lalu sisihkan.
2. Membuat Adonan Topping
Kocok butter dan gula halus hingga tercampur rata.
Masukkan telur, lalu aduk hingga homogen.
Tambahkan tepung terigu dan aduk sampai membentuk adonan yang halus.
Tuangkan larutan kopi, lalu aduk kembali hingga merata.
Masukkan adonan ke dalam piping bag agar lebih mudah digunakan.
3. Siapkan Roti
Oles salah satu sisi roti tawar dengan butter atau margarin.
Tambahkan keju quick melt atau keju parut secukupnya di atasnya.
Tutup menggunakan lembar roti tawar lainnya hingga membentuk sandwich.
4. Beri Topping Coffee Bun
Semprotkan adonan topping kopi di permukaan roti secara melingkar hingga menutupi bagian atas roti.
Pastikan topping tersebar merata agar hasilnya cantik setelah dipanggang.
5. Panggang
Panaskan oven terlebih dahulu.
Panggang roti pada suhu 180°C selama 12-15 menit atau hingga topping berubah kecokelatan dan mengeluarkan aroma kopi yang harum.
6. Sajikan
Angkat dan biarkan hangat sebentar.
Coffee Bun Roti Tawar siap dinikmati saat masih hangat agar kejunya tetap lumer.
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