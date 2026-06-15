Resep Coffee Bun Roti Tawar, Camilan Aromatik dari Sisa Roti dan Kopi Sachet

JawaPos.com - Punya sisa roti tawar di rumah dan bingung mau diolah jadi apa? Coba ubah menjadi Coffee Bun Roti Tawar yang wangi, renyah di luar, dan lumer di dalam. Resep dari @martinpraja ini memadukan aroma kopi yang khas dengan isian keju meleleh, menghasilkan camilan sederhana yang rasanya mirip roti coffee bun ala bakery.



Menariknya, resep ini tidak memerlukan adonan roti dari nol. Cukup memanfaatkan roti tawar, kopi sachet, dan beberapa bahan dapur sederhana, Anda sudah bisa membuat camilan yang cocok untuk teman ngopi atau ngeteh di rumah.



Coffee bun dikenal dengan topping kopi yang harum dan sedikit renyah setelah dipanggang. Pada versi praktis ini, roti tawar digunakan sebagai pengganti adonan roti sehingga proses pembuatannya jauh lebih cepat.



Ketika dipanggang, aroma kopi yang berpadu dengan mentega dan keju akan memenuhi dapur dan membuat siapa saja sulit menolak untuk mencobanya.



Bahan-Bahan

Topping Coffee Bun

4 gram kopi sachet tanpa ampas

15 gram air

50 gram butter atau margarin

60 gram gula halus

1 butir telur

65 gram tepung terigu protein sedang



Isian

8 lembar roti tawar

Butter atau margarin secukupnya

150 gram quick melt atau keju parut



Cara Membuat Coffee Bun Roti Tawar

1. Larutkan Kopi

Campurkan kopi sachet dengan air.

Aduk hingga larut sempurna lalu sisihkan.

2. Membuat Adonan Topping

Kocok butter dan gula halus hingga tercampur rata.

Masukkan telur, lalu aduk hingga homogen.

Tambahkan tepung terigu dan aduk sampai membentuk adonan yang halus.

Tuangkan larutan kopi, lalu aduk kembali hingga merata.

Masukkan adonan ke dalam piping bag agar lebih mudah digunakan.

3. Siapkan Roti

Oles salah satu sisi roti tawar dengan butter atau margarin.

Tambahkan keju quick melt atau keju parut secukupnya di atasnya.

Tutup menggunakan lembar roti tawar lainnya hingga membentuk sandwich.

4. Beri Topping Coffee Bun

Semprotkan adonan topping kopi di permukaan roti secara melingkar hingga menutupi bagian atas roti.

Pastikan topping tersebar merata agar hasilnya cantik setelah dipanggang.

5. Panggang

Panaskan oven terlebih dahulu.

Panggang roti pada suhu 180°C selama 12-15 menit atau hingga topping berubah kecokelatan dan mengeluarkan aroma kopi yang harum.

6. Sajikan

Angkat dan biarkan hangat sebentar.

Coffee Bun Roti Tawar siap dinikmati saat masih hangat agar kejunya tetap lumer.