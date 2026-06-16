10 Coffee Shop di Jakarta Pusat yang Buka 24 Jam, Tempat Favorit Nugas Cepat dan Deep Talk Bareng Teman

Suasana kafe dan coffee shop di sekitar Stasiun Semarang./
JawaPos.com - Butuh tempat mengerjakan tugas hingga dini hari atau sekadar mencari ruang nyaman untuk mengobrol panjang bersama teman?
Sejumlah coffee shop dan gerai kopi di Jakarta Pusat masih beroperasi selama 24 jam dan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas tersebut.
Mulai dari kafe premium hingga gerai kopi dengan harga yang lebih ramah di kantong, tempat-tempat ini juga kerap dimanfaatkan mahasiswa maupun pekerja untuk WFC, mengerjakan tugas kelompok, atau sekadar berbincang santai hingga menjelang pagi.
Jika berencana datang pada dini hari, pengunjung disarankan membawa jaket karena suhu pendingin ruangan di sejumlah kafe biasanya terasa lebih dingin.
1. Starbucks Skyline Building, Menteng
Berlokasi di Menara Cakrawala (Skyline), Jalan MH Thamrin No. 9, Kebon Sirih, gerai ini menyediakan area dine-in yang beroperasi 24 jam.
Fasilitas Wi-Fi dan colokan listrik yang tersedia di sejumlah meja membuatnya kerap menjadi pilihan untuk bekerja atau mengerjakan tugas hingga larut malam.
2. McCafe Salemba, Senen
Terletak di Jalan Salemba Raya No. 24, gerai ini memiliki area duduk yang cukup luas dan banyak dimanfaatkan mahasiswa maupun pekerja. Meja berukuran besar juga mendukung aktivitas diskusi kelompok atau mengerjakan tugas bersama.
3. McCafe Cideng, Gambir
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!