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Emilia Nailun Naja
Selasa, 16 Juni 2026 | 21.05 WIB

10 Coffee Shop di Jakarta Pusat yang Buka 24 Jam, Tempat Favorit Nugas Cepat dan Deep Talk Bareng Teman

Suasana kafe dan coffee shop di sekitar Stasiun Semarang./ - Image

Suasana kafe dan coffee shop di sekitar Stasiun Semarang./

JawaPos.com - Butuh tempat mengerjakan tugas hingga dini hari atau sekadar mencari ruang nyaman untuk mengobrol panjang bersama teman? 

Sejumlah coffee shop dan gerai kopi di Jakarta Pusat masih beroperasi selama 24 jam dan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas tersebut. 

Mulai dari kafe premium hingga gerai kopi dengan harga yang lebih ramah di kantong, tempat-tempat ini juga kerap dimanfaatkan mahasiswa maupun pekerja untuk WFC, mengerjakan tugas kelompok, atau sekadar berbincang santai hingga menjelang pagi.

Jika berencana datang pada dini hari, pengunjung disarankan membawa jaket karena suhu pendingin ruangan di sejumlah kafe biasanya terasa lebih dingin.

1. Starbucks Skyline Building, Menteng

Berlokasi di Menara Cakrawala (Skyline), Jalan MH Thamrin No. 9, Kebon Sirih, gerai ini menyediakan area dine-in yang beroperasi 24 jam. 

Fasilitas Wi-Fi dan colokan listrik yang tersedia di sejumlah meja membuatnya kerap menjadi pilihan untuk bekerja atau mengerjakan tugas hingga larut malam.

2. McCafe Salemba, Senen

Terletak di Jalan Salemba Raya No. 24, gerai ini memiliki area duduk yang cukup luas dan banyak dimanfaatkan mahasiswa maupun pekerja. Meja berukuran besar juga mendukung aktivitas diskusi kelompok atau mengerjakan tugas bersama.

3. McCafe Cideng, Gambir

Editor: Hanny Suwindari
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