17 Rekomendasi Sate Padang Autentik di Jakarta Pusat dan Sekitarnya yang Wajib Dicoba Pecinta Kuliner Minang

JawaPos.com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner khas Minangkabau yang memiliki banyak penggemar di Jakarta.
Perpaduan daging sapi yang empuk, bumbu rempah yang kaya rasa, serta kuah kental yang gurih dan pedas membuat makanan ini selalu menggugah selera.
Tidak heran jika banyak warung hingga restoran sate Padang legendaris yang tetap eksis selama puluhan tahun.
Bagi kamu yang sedang mencari sate Padang autentik di Jakarta Pusat dan sekitarnya, berikut rekomendasi tempat yang terkenal dengan cita rasa khas dan kualitas yang terjaga seperti dilansir dari laman Pinhome dan Google Maps.
1. Sate Padang Haji Mangkuto
Menjadi salah satu legenda kuliner Minang di ibu kota, tempat makan ini telah dikenal sejak tahun 1952. Berlokasi di kawasan Gambir, sate yang disajikan menggunakan racikan rempah khas Padang yang kuat dan autentik.
Pilihan dagingnya juga cukup beragam, mulai dari daging sapi, lidah, paru, hingga jantung. Tekstur daging yang empuk berpadu sempurna dengan kuah kental bercita rasa gurih dan sedikit pedas.
2. Sate Padang Hadori
Jika berbicara soal sate Padang legendaris di Jakarta, nama ini tidak boleh dilewatkan. Warung yang berada di kawasan Johar Baru ini telah beroperasi sejak era 1960-an dan masih menjadi favorit hingga sekarang.
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