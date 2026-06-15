17 Rekomendasi Sate Padang Autentik di Jakarta Pusat dan Sekitarnya yang Wajib Dicoba Pecinta Kuliner Minang

Ilustrasi sate padang (Instagram @foodsurvivorr) JawaPos.com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner khas Minangkabau yang memiliki banyak penggemar di Jakarta.

Perpaduan daging sapi yang empuk, bumbu rempah yang kaya rasa, serta kuah kental yang gurih dan pedas membuat makanan ini selalu menggugah selera.

Tidak heran jika banyak warung hingga restoran sate Padang legendaris yang tetap eksis selama puluhan tahun.

Bagi kamu yang sedang mencari sate Padang autentik di Jakarta Pusat dan sekitarnya, berikut rekomendasi tempat yang terkenal dengan cita rasa khas dan kualitas yang terjaga seperti dilansir dari laman Pinhome dan Google Maps.

1. Sate Padang Haji Mangkuto

Menjadi salah satu legenda kuliner Minang di ibu kota, tempat makan ini telah dikenal sejak tahun 1952. Berlokasi di kawasan Gambir, sate yang disajikan menggunakan racikan rempah khas Padang yang kuat dan autentik.

Pilihan dagingnya juga cukup beragam, mulai dari daging sapi, lidah, paru, hingga jantung. Tekstur daging yang empuk berpadu sempurna dengan kuah kental bercita rasa gurih dan sedikit pedas.

2. Sate Padang Hadori