Berburu Mie Ayam Terenak di Bogor dengan Porsi Jumbo, Disajikan Lengkap Bersama Kuah Bakso yang Hangat dan Gurih

JawaPos.com-Saat anda sedang di Bogor, menikmati semangkuk makanan berkuah hangat menjadi pilihan yang sulit ditolak.

Salah satu opsi yang bisa anda pilih adalah mie ayam. Di Bogor, mie ayam bahkan sudah menjadi menu sarapan. Sebab banyak warung mie ayam sudah buka sejak pagi hari dan selalu ramai pengunjung.

Berbagai tipe mie ayam bisa anda temukan saat di Bogor, mulai dairi mie ayam kecap, mie ayam bangka, mie ayam baso, sampai mie pangsit yang menggugah selera.

Berdasarkan informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid. Berikut daftar mie ayam terenak di Bogor yang wajib anda kunjungi saat ke Kota Hujan

Mie Ayam Yung Bangka Es

Mie ayam ini terletak di Jl.Jend Sudirman No. 25 A, Bogor Tengah ini disajikan lengkap dengan ayam kecap yang legit dan manis. Menggunakan tipe mie bangka, dengan ukuran mie yang keci-kecill dengan rasa yang gurih, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang seimbang. Mie ayam yung bangka es juga disajikan bersama kuah bakso hangat yang nikmat.

MIe Ayam Herman

Mie ayam herman sudah menjadi menu sarapan wajib di Bogor. Pasalnya, warung ini sudah buka sejak pukul 08.00 WIB. Berlokasi di Jl. Abesin No. 2, Bogor Tengah, mie ayam herman memakai tipe mie keriting, kecil, dan tipis. Di sini anda dapat memesan mie ayam asin atau manis. Anda juga bisa menambah pangsit rebu, pangsit goreng, bakso, dan ceker kuah yang ngaldu dan lezat.

Mie Ayam Sido Mampir

Mie ayam sido mampir terletak di Jl. Pahlawan No. 132, Bogor Selatan. Mie ayam sido mampir memakai tipe mie yang kecil-kecil. Disajikan bersama dengan daging ayam cincang bumbu kecap, membuat mie ayam sido mampir semakin terasa nikmat.

Mie Ayam Baso Apollo

Mie ayam baso apollo yang berada di Jl. Ruko Pusat Grosir Bogor No.C 24, Jl Merdeka, Bogor Tengah, sudah memiliki banyak pelanggan setia. Tipe mie ayam yang disajikan di sini adalah mie ayam daging ayam kecap dengan taburan bawang goreng melimpah, lengkap dengan kuah bakso yang lezat. Mie ayam apollo terasa unik karena disajikan dengan acar timun dan sambal yang khas.

Mie Ayam Gopur