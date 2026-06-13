Resep Chicken Paprika Tomato Panfry, Menu Tinggi Protein yang Simpel dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu praktis yang tinggi protein, rendah ribet, tetapi tetap lezat, Chicken Paprika Tomato Panfry bisa menjadi pilihan yang tepat. Resep dari Instagram @kupicookie ini hanya menggunakan beberapa bahan sederhana, namun menghasilkan hidangan yang segar, gurih, dan mengenyangkan.

Perpaduan dada ayam yang dibumbui sederhana dengan tomat ceri dan paprika merah menciptakan kombinasi rasa yang seimbang. Ayam memberikan sumber protein yang baik, sementara tomat dan paprika menambah rasa manis alami serta kesegaran pada hidangan. Cocok untuk menu makan siang, makan malam, atau bahkan meal prep selama beberapa hari.

Banyak orang menganggap makanan sehat identik dengan rasa yang hambar. Padahal, dengan penggunaan bumbu sederhana seperti bawang putih bubuk, lada, dan sedikit kaldu, dada ayam bisa terasa jauh lebih nikmat.

Tomat ceri yang dimasak sebentar akan mengeluarkan rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan, sementara paprika merah memberikan tekstur renyah dan warna yang membuat hidangan terlihat lebih menarik.

Bahan-Bahan

250 gram dada ayam

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdt garam

¼ sdt lada bubuk

Tomat ceri secukupnya

Paprika merah secukupnya

Parsley secukupnya

Sejumput kaldu bubuk

Sedikit minyak untuk menumis

Biji wijen sangrai secukupnya

Cara Membuat Chicken Paprika Tomato Panfry

1. Marinasi Ayam

Potong dada ayam sesuai selera.

Campurkan dengan bawang putih bubuk, garam, lada bubuk, dan sedikit kaldu bubuk.

Aduk hingga bumbu merata lalu diamkan sekitar 10-15 menit agar lebih meresap.

2. Tumis Ayam

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Masukkan ayam yang sudah dimarinasi lalu masak hingga berubah warna dan matang merata.

Masak sampai bagian luar ayam sedikit kecokelatan agar aromanya lebih keluar.

3. Tambahkan Sayuran

Masukkan paprika merah yang sudah dipotong-potong dan tomat ceri.

Aduk rata dan masak selama beberapa menit hingga paprika sedikit lunak namun tetap renyah.

4. Finishing

Tambahkan parsley dan aduk sebentar.

Angkat lalu taburi biji wijen sangrai sebelum disajikan.

Salah satu tantangan saat memasak dada ayam adalah teksturnya yang mudah kering. Untuk menghindarinya, jangan memasak ayam terlalu lama setelah matang.

Gunakan api sedang dan masak hingga bagian tengah ayam tidak lagi berwarna merah muda. Dengan cara ini, tekstur ayam tetap lembut dan juicy saat disantap.

Chicken Paprika Tomato Panfry termasuk menu yang fleksibel dan mudah dipadukan dengan berbagai sumber karbohidrat, seperti:

- Nasi putih hangat

- Nasi merah

- Kentang panggang

- Mashed potato

- Pasta

- Tortilla wrap