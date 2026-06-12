Resep Ubi Ungu Burnt Cheesecake, Dessert Kekinian yang Creamy dan Lembut

Potret ubi ungu burnt cheesecake yang creamy, lembut, dan manisnya pas (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Ubi ungu sedang menjadi salah satu bahan favorit dalam berbagai kreasi makanan, mulai dari minuman hingga dessert. Salah satu olahan yang wajib dicoba adalah Ubi Ungu Burnt Cheesecake, perpaduan sempurna antara manis alami ubi ungu dan creamy-nya cheesecake yang lembut.
Resep dari @martinpraja ini menghadirkan tekstur yang unik. Lapisan ubi ungu memberikan rasa manis yang tidak berlebihan, sementara cream cheese menghasilkan sensasi lembut dan kaya di setiap gigitan. Bagian atas yang sedikit gosong khas burnt cheesecake juga menambah aroma karamel yang menggugah selera.
Dessert ini cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga, menjadi teman minum kopi, atau bahkan dijadikan ide jualan karena tampilannya yang cantik dan kekinian.
Berbeda dengan cheesecake biasa, tambahan ubi ungu membuat tekstur kue menjadi lebih padat namun tetap lembut. Warna ungunya yang alami juga membuat tampilan dessert ini semakin menarik tanpa perlu banyak pewarna tambahan.
Rasa gurih dari cream cheese berpadu dengan manis lembut ubi ungu, menghasilkan dessert yang tidak enek dan cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.
Bahan-Bahan
350 gram ubi ungu kukus, haluskan
250 gram cream cheese
2 butir telur
70 gram gula halus
1 tetes vanilla essence
1 sdm tepung terigu
150 ml whipped cream
Cara Membuat Ubi Ungu Burnt Cheesecake
1. Siapkan Lapisan Ubi Ungu
Lapisi loyang atau cetakan dengan baking paper.
Masukkan ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan, lalu ratakan hingga menutupi dasar cetakan.
2. Membuat Adonan Cheesecake
Masukkan cream cheese, telur, gula halus, vanilla essence, tepung terigu, dan whipped cream ke dalam blender.
Blender hingga teksturnya benar-benar halus dan tercampur rata.
3. Membuat Adonan Cheesecake Ubi Ungu
Pisahkan adonan cheesecake menjadi dua bagian.
Campurkan salah satu bagian dengan ubi ungu, lalu blender kembali hingga tercampur sempurna.
4. Susun Adonan
Tuang adonan cheesecake ubi ungu ke dalam cetakan.
Setelah itu, tuangkan sisa adonan cheesecake original di atasnya.
Ketuk perlahan bagian bawah loyang untuk menghilangkan gelembung udara dan meratakan permukaan adonan.
5. Panggang
Panaskan oven terlebih dahulu.
Panggang cheesecake pada suhu 190°C selama 50 menit.
Pada 10 menit terakhir, gunakan api atas agar permukaannya menghasilkan efek burnt khas cheesecake.
6. Dinginkan
Setelah matang, keluarkan cheesecake dari oven.
Biarkan mencapai suhu ruang terlebih dahulu.
Simpan dalam chiller selama minimal 4 jam atau semalaman agar teksturnya lebih set dan rasanya semakin nikmat.
7. Sajikan
Potong sesuai selera dan sajikan dalam keadaan dingin.
Gunakan cream cheese yang sudah berada pada suhu ruang agar lebih mudah tercampur dan menghasilkan tekstur halus.
Jangan terlalu sering membuka oven selama proses memanggang karena dapat membuat permukaan cheesecake retak atau turun.
Untuk hasil terbaik, simpan cheesecake semalaman di kulkas sebelum dipotong agar teksturnya lebih padat dan creamy.
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