Resep Laab Mushroom dengan Telur Rebus Setengah Matang, Menu Segar Pedas Asam yang Lagi Viral

Potret laab mushroom dengan telur rebus, makanan khas Thailand dan Laos. (Sumber: instagram.com/@nines_table)
JawaPos.com - Kalau biasanya laab atau larb identik dengan daging cincang khas Thailand dan Laos, kali ini ada versi yang lebih ringan namun tetap kaya rasa, yaitu Laab Mushroom with Boiled Egg. Menu yang dibagikan oleh kreator kuliner @nines_table ini menawarkan perpaduan rasa pedas, asam, gurih, dan segar yang cocok dinikmati kapan saja.
Dalam unggahannya, @nines_table menggambarkan hidangan ini sebagai "soft, spicy, tangy mushroom larb served with jammy boiled eggs" atau laab jamur yang lembut, pedas, dan segar, disajikan bersama telur rebus setengah matang yang creamy.
Sekilas, hidangan ini terlihat sederhana. Namun justru kombinasi bahan-bahan segar seperti jamur, daun mint, cabai, dan perasan jeruk nipis menciptakan rasa yang kompleks dan membuat siapa saja ingin menambah suapan berikutnya. Ditambah telur rebus dengan kuning telur yang masih lembut, menu ini terasa semakin istimewa.
Selain lezat, Laab Mushroom juga bisa menjadi pilihan menu yang lebih ringan dibandingkan olahan daging. Jamur memberikan tekstur yang kenyal dan juicy, sementara telur membantu menambah kandungan protein sehingga hidangan terasa lebih mengenyangkan.
Bahan Telur Rebus:
Telur suhu ruang secukupnya
Air untuk merebus
Sedikit cuka
Bahan Laab Mushroom:
Jamur (jenis apa saja sesuai selera)
Bawang merah, iris tipis
Bubuk cabai sesuai selera
Toasted rice powder atau bubuk beras sangrai
Cabai segar (opsional)
Daun mint segar
Bahan Dressing:
Fish sauce secukupnya
Air perasan jeruk nipis (lime) secukupnya
Cara Membuat Telur Rebus Jammy:
1. Siapkan telur dalam suhu ruang.
2. Didihkan air dan tambahkan sedikit cuka.
3. Masukkan telur secara perlahan.
4. Rebus selama 6 menit setelah air mendidih.
5. Segera pindahkan telur ke dalam air dingin atau air es.
6. Diamkan hingga dingin lalu kupas kulitnya dengan hati-hati.
Cara Membuat Laab Mushroom:
1. Bersihkan dan potong jamur sesuai ukuran yang diinginkan.
2. Panaskan wajan tanpa banyak minyak.
3. Masak jamur hingga teksturnya lunak dan sedikit kecokelatan.
4. Angkat dan masukkan ke dalam wadah.
5. Tambahkan bawang merah iris, bubuk cabai, toasted rice powder, cabai segar jika suka, dan daun mint.
6. Tuang fish sauce serta air perasan jeruk nipis.
7. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
8. Koreksi rasa hingga mendapatkan kombinasi pedas, asam, dan gurih yang seimbang.
9. Sajikan bersama telur rebus setengah matang yang sudah dibelah dua.
Salah satu daya tarik utama hidangan ini adalah keseimbangan rasanya. Perasan jeruk nipis memberikan sensasi segar, fish sauce menghadirkan rasa umami yang khas, sementara cabai dan daun mint membuat setiap suapan terasa hidup dan tidak membosankan.
Toasted rice powder juga menjadi bahan penting dalam laab karena memberikan aroma khas dan sedikit tekstur yang membuat hidangan semakin autentik. Bahkan dalam keterangannya, @nines_table menyebut bahwa bahan ini penting meskipun sempat terlupa dimasukkan ke dalam video.
Telur rebus setengah matang menjadi pelengkap yang sempurna. Saat kuning telur yang lembut bercampur dengan jamur dan dressing yang pedas asam, rasa yang dihasilkan menjadi lebih creamy dan seimbang.
Menu ini cocok dijadikan makan siang ringan, menu diet tinggi protein, atau santapan segar saat cuaca sedang panas. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif sederhana dan mudah ditemukan.
Bagi kamu yang ingin mencoba hidangan sehat dengan cita rasa berbeda dari menu sehari-hari, Laab Mushroom with Boiled Egg ala @nines_table ini layak masuk daftar resep berikutnya.
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