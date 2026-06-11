Resep Minyak Ayam Bawang Homemade, Rahasia Bikin Mi Instan dan Aneka Masakan Jadi Lebih Gurih

JawaPos.com - Bagi pencinta mi ayam atau mi instan, pasti sudah tidak asing dengan aroma khas minyak ayam bawang yang membuat hidangan terasa lebih gurih dan menggugah selera. Ternyata, minyak ayam bawang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana dan hasilnya dapat digunakan untuk berbagai jenis masakan.

Melalui unggahan Instagram @jesselyn.mci8, dibagikan resep minyak ayam bawang homemade yang praktis namun kaya rasa. Perpaduan kulit ayam, bawang merah, dan bawang putih menghasilkan minyak aromatik yang bisa menjadi penyedap alami untuk mi, nasi goreng, tumisan, hingga aneka hidangan rumahan.

Selain lebih hemat, membuat minyak ayam sendiri juga memungkinkan kita mengatur tingkat gurih dan kualitas bahan yang digunakan.

Minyak ayam bawang merupakan minyak aromatik yang dibuat dari lemak kulit ayam dan bawang yang dimasak perlahan hingga mengeluarkan aroma serta cita rasa yang kuat.

Dalam hidangan mi ayam, minyak ini biasanya dicampurkan ke dasar mangkuk sebelum mi disajikan. Namun kegunaannya tidak hanya terbatas pada mi ayam saja. Minyak ayam bawang juga bisa digunakan sebagai bumbu dasar berbagai masakan agar rasanya lebih gurih dan harum.

Jika disimpan dengan benar, minyak ayam bawang dapat bertahan cukup lama di dalam kulkas.

Minyak ayam bawang sering menjadi stok wajib di dapur karena praktis digunakan kapan saja. Cukup satu hingga dua sendok makan, rasa masakan bisa langsung terasa lebih kaya dan sedap.

Bahan Minyak Ayam Bawang

150 gram kulit ayam

80 gram bawang merah

35 gram bawang putih

300-400 ml minyak goreng

1-2 sdt garam

1-2 sdt gula

1-2 sdt micin atau kaldu jamur sesuai selera

Sejumput lada

Cara Membuat Minyak Ayam Bawang

1. Panaskan wajan dengan api kecil.

2. Masukkan kulit ayam dan goreng perlahan hingga mengeluarkan minyak serta teksturnya menjadi renyah.

3. Angkat kulit ayam, tetapi biarkan minyak hasil lelehan kulit ayam tetap berada di dalam panci atau wajan.

4. Blender kulit ayam yang sudah digoreng bersama bawang merah dan bawang putih hingga halus.

5. Masukkan kembali campuran tersebut ke dalam minyak bekas menggoreng kulit ayam.

6. Tambahkan minyak goreng bersih sesuai kebutuhan.

7. Masukkan garam, gula, micin atau kaldu jamur, dan lada.

8. Masak menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk.

9. Lanjutkan memasak hingga bawang berubah warna menjadi kuning keemasan dan aromanya semakin harum.

10. Matikan api dan biarkan dingin.

11. Jika teksturnya terasa terlalu pekat atau terlalu garing, tambahkan 1-2 sendok makan air panas lalu aduk rata.

12. Simpan dalam wadah kaca atau wadah kedap udara yang bersih.