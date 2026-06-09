Resep Kwetiau Siram Seafood Rumahan, Kuah Kental Gurih ala Restoran Chinese Food

Potret kwetuau siram seafood yang kuahnya kental, gurih, dan isian melimpah. (Sumber: instagram.com/@danismasak)
JawaPos.com - Siapa yang sulit menolak sepiring kwetiau siram hangat dengan kuah kental yang gurih? Hidangan khas Chinese food ini memang menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena teksturnya yang lembut, kuahnya yang kaya rasa, serta isiannya yang beragam.
Kabar baiknya, kamu tidak perlu selalu pergi ke restoran untuk menikmati hidangan ini. Melalui unggahannya di Instagram, @danismasak membagikan resep Kwetiau Siram Seafood yang mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang relatif sederhana. Meski dibuat sendiri, hasilnya tetap terasa spesial dan cocok untuk disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam keluarga.
Kwetiau siram memiliki ciri khas berupa lembaran kwetiau yang disiram dengan kuah kental berisi aneka protein dan sayuran. Pada resep ini, perpaduan udang, bakso ikan, bakso salmon, serta sawi hijau menghasilkan cita rasa yang gurih dan menyegarkan. Ditambah sentuhan minyak wijen dan saus tiram, aromanya semakin menggugah selera.
Yang membuat menu ini istimewa adalah kuahnya yang mengental sempurna berkat tambahan larutan maizena. Saat disiram di atas kwetiau yang sudah dibumbui, setiap suapan terasa lembut, hangat, dan kaya rasa.
Bahan Kwetiau:
1 sdm minyak bawang
1 porsi kwetiau
1 sdm kecap asin
Bahan Siraman (2-3Porsi):
2 siung bawang putih, cincang
1/2 buah bawang bombai, cincang
150 gram udang
5 buah bakso ikan, iris
5 buah bakso salmon, iris
Sawi hijau sesuai selera
250 ml air
1 sdm saus tiram
1/2 sdt garam
1/2 sdt gula
1/2 sdt lada putih bubuk
1 butir telur, kocok lepas
1 sdm minyak wijen
Larutan maizena (1 sdm maizena yang dilarutkan dengan sedikit air)
Cara Membuat:
1. Siapkan kwetiau di piring saji.
2. Campurkan kwetiau dengan minyak bawang dan kecap asin, lalu aduk rata. Sisihkan.
3. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.
4. Masukkan udang, bakso ikan, dan bakso salmon. Tumis hingga udang berubah warna.
5. Tambahkan air dan biarkan mendidih.
6. Masukkan sawi hijau, lalu aduk sebentar hingga layu.
7. Tambahkan saus tiram, garam, gula, dan lada putih bubuk. Aduk hingga bumbu larut.
8. Tuangkan telur yang sudah dikocok sambil diaduk perlahan hingga membentuk serat-serat telur.
9. Tambahkan minyak wijen untuk memberikan aroma yang lebih harum.
10. Masukkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga kuah mengental.
11. Koreksi rasa sesuai selera.
12. Siram kuah beserta isiannya di atas kwetiau yang sudah disiapkan.
13. Sajikan selagi hangat.
Agar hasilnya semakin mirip dengan sajian restoran, gunakan kwetiau segar yang teksturnya lebih lembut dan tidak mudah patah. Saat menambahkan larutan maizena, lakukan secara bertahap agar kekentalan kuah bisa disesuaikan dengan selera.
Jika menyukai isian yang lebih beragam, kamu juga bisa menambahkan cumi, ayam, jamur, atau telur puyuh. Sementara bagi pencinta pedas, irisan cabai rawit atau sambal bisa menjadi pelengkap yang sempurna.
Kwetiau siram ini cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan berkuah yang mengenyangkan. Perpaduan seafood, sayuran, dan kuah gurih yang membalut lembaran kwetiau membuat hidangan ini terasa lengkap dalam satu piring.
Tak heran jika menu ini menjadi salah satu comfort food favorit banyak orang. Selain lezat, proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit sehingga bisa menjadi pilihan menu spesial untuk keluarga di rumah.
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