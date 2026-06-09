Resep Grilled Chicken & Roasted Cauliflower, Menu Sehat Tinggi Protein yang Tetap Lezat

Potret grilled chicken & roasted cauliflower dengan yoghurt dipping yang segar. (Sumber: instagram.com/@rubendavy)
JawaPos.com - Makan sehat sering kali dianggap membosankan karena identik dengan makanan hambar dan minim rasa. Kunci utama dari resep ini ada pada proses marinasi dan pemanggangan.
Dilansir dari @rubensavy semakin lama ayam dimarinasi, semakin meresap pula bumbu ke dalam daging. Jika memiliki waktu lebih, ayam bisa didiamkan selama 2-4 jam di dalam kulkas sebelum dipanggang.
Untuk bunga kol, pastikan kondisinya benar-benar kering setelah dicuci agar proses roasting menghasilkan tekstur yang sedikit crispy di bagian luar. Memanggang pada suhu tinggi juga membantu menghasilkan warna kecokelatan yang menggugah selera tanpa membuat sayuran menjadi lembek.
Sementara itu, yoghurt dipping berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Sensasi creamy dari yoghurt berpadu dengan kesegaran jeruk nipis dan aroma coriander membuat hidangan terasa lebih ringan sekaligus menyegarkan.
Bahan Grilled Chicken & Roasted Cauliflower
Bahan Utama
300 gram ayam paha fillet
Dry rub secukupnya
1 buah bunga kol
Garam secukupnya
Merica secukupnya
Bahan Yoghurt Dipping
2 sdm yoghurt plain
2 siung bawang putih, cincang halus
Coriander atau daun ketumbar secukupnya, cincang
1/2 buah jeruk nipis
Garam secukupnya
Cara Membuat Grilled Chicken & Roasted Cauliflower
1. Potong bunga kol menjadi ukuran sekali makan.
2. Cuci menggunakan air garam lalu tiriskan hingga benar-benar kering.
3. Bumbui bunga kol dengan dry rub, garam, dan merica.
4. Susun di atas loyang panggang.
5. Panggang dalam oven suhu 200 derajat Celsius selama 30- 40 menit hingga empuk dan kecokelatan.
6. Marinasi ayam dengan dry rub minimal 20 menit.
7. Panggang atau grill ayam dengan api sedang hingga matang dan permukaannya sedikit kecokelatan.
8. Campurkan yoghurt, bawang putih cincang, daun ketumbar, perasan jeruk nipis, dan garam.
9. Aduk hingga rata lalu simpan dalam kulkas selama beberapa menit.
10. Potong ayam sesuai selera.
11. Sajikan bersama roasted cauliflower dan yoghurt dipping.
Grilled Chicken & Roasted Cauliflower bisa menjadi pilihan bagi yang sedang menjalani pola makan sehat karena kaya protein dan serat. Ayam paha fillet memberikan rasa yang lebih juicy dibanding dada ayam, sementara bunga kol membantu menambah asupan sayuran harian.
Menu ini juga cocok dijadikan meal prep karena dapat disimpan dalam wadah tertutup dan dipanaskan kembali saat akan dikonsumsi. Tambahan yoghurt dipping membuat hidangan tetap terasa segar meski disantap beberapa jam setelah dimasak.
Meski hanya menggunakan beberapa bahan utama, Grilled Chicken & Roasted Cauliflower menawarkan kombinasi rasa yang lengkap. Gurihnya ayam panggang, manis alami dari bunga kol yang dipanggang, serta saus yoghurt yang segar menciptakan hidangan yang seimbang dan memuaskan.
Bagi yang ingin menikmati makanan sehat tanpa harus mengorbankan rasa, resep ini bisa menjadi salah satu inspirasi menu harian yang mudah dibuat di rumah.
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