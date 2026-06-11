Resep Cheese Burger Bun, Burger Panggang dengan Isian Daging dan Keju Lumer yang Viral

Potret cheese burger bun dengan roti homemade dan isian lengkap (Instagram @___zoewjiptrix)
JawaPos.com - Burger biasanya disajikan dengan roti yang dibelah lalu diisi patty dan berbagai pelengkap. Namun berbeda dengan kreasi yang dibagikan oleh Instagram @___zoewjiptrix, kali ini seluruh isian burger justru dibungkus di dalam adonan roti dan dipanggang hingga matang. Hasilnya adalah Cheese Burger Bun, roti lembut berisi daging sapi, keju leleh, sayuran, dan saus yang praktis dinikmati kapan saja.
Menu ini menjadi perpaduan antara roti homemade dan burger dalam satu sajian. Bagian luar memiliki tekstur lembut khas roti susu, sementara bagian dalam menyimpan isian yang gurih dan juicy. Saat dibelah, keju yang meleleh berpadu dengan daging sapi berbumbu, menciptakan sensasi yang menggugah selera.
Selain cocok untuk camilan, Cheese Burger Bun juga bisa dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, atau menu sarapan yang mengenyangkan.
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Salah satu keunikan resep ini adalah seluruh komponen burger dimasukkan ke dalam adonan roti sebelum dipanggang. Teknik ini membuat isian tetap lembap dan menyatu dengan roti selama proses pemanggangan.
Perpaduan daging sapi, keju leleh, mayones, saus, tomat, dan timun menghadirkan rasa yang lengkap. Setiap gigitan memberikan kombinasi gurih, creamy, dan segar yang khas seperti burger restoran.
Karena berbentuk roti isi tertutup, menu ini juga lebih praktis dibawa bepergian dibanding burger biasa.
Bahan Adonan Roti
190 gram tepung terigu protein tinggi
25 gram tepung terigu protein sedang
3 gram ragi instan
25 gram gula pasir
145 ml susu full cream
25 gram butter atau mentega
3 gram garam
Bahan Isian Daging
100 gram daging sapi giling
1 sdt penyedap rasa sapi
1/2 sdt lada bubuk
Bahan Pelengkap
Mayones secukupnya
Saus sesuai selera
Timun iris
Tomat iris
Keju leleh atau quick melt secukupnya
Kuning telur untuk olesan
Biji wijen untuk taburan
Cara Membuat Cheese Burger Bun
Membuat Adonan Roti
1. Campurkan tepung protein tinggi, tepung protein sedang, gula pasir, dan ragi instan.
2. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil diuleni.
4. Setelah adonan mulai menyatu, tambahkan butter dan garam.
5. Uleni hingga adonan kalis dan elastis.
6. Tutup adonan lalu diamkan selama sekitar 45 menit hingga mengembang.
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