Resep Cheese Burger Bun, Burger Panggang dengan Isian Daging dan Keju Lumer yang Viral

JawaPos.com - Burger biasanya disajikan dengan roti yang dibelah lalu diisi patty dan berbagai pelengkap. Namun berbeda dengan kreasi yang dibagikan oleh Instagram @___zoewjiptrix, kali ini seluruh isian burger justru dibungkus di dalam adonan roti dan dipanggang hingga matang. Hasilnya adalah Cheese Burger Bun, roti lembut berisi daging sapi, keju leleh, sayuran, dan saus yang praktis dinikmati kapan saja.

Menu ini menjadi perpaduan antara roti homemade dan burger dalam satu sajian. Bagian luar memiliki tekstur lembut khas roti susu, sementara bagian dalam menyimpan isian yang gurih dan juicy. Saat dibelah, keju yang meleleh berpadu dengan daging sapi berbumbu, menciptakan sensasi yang menggugah selera.

Selain cocok untuk camilan, Cheese Burger Bun juga bisa dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, atau menu sarapan yang mengenyangkan.

Salah satu keunikan resep ini adalah seluruh komponen burger dimasukkan ke dalam adonan roti sebelum dipanggang. Teknik ini membuat isian tetap lembap dan menyatu dengan roti selama proses pemanggangan.

Perpaduan daging sapi, keju leleh, mayones, saus, tomat, dan timun menghadirkan rasa yang lengkap. Setiap gigitan memberikan kombinasi gurih, creamy, dan segar yang khas seperti burger restoran.

Karena berbentuk roti isi tertutup, menu ini juga lebih praktis dibawa bepergian dibanding burger biasa.

Bahan Adonan Roti

190 gram tepung terigu protein tinggi

25 gram tepung terigu protein sedang

3 gram ragi instan

25 gram gula pasir

145 ml susu full cream

25 gram butter atau mentega

3 gram garam

Bahan Isian Daging

100 gram daging sapi giling

1 sdt penyedap rasa sapi

1/2 sdt lada bubuk

Bahan Pelengkap

Mayones secukupnya

Saus sesuai selera

Timun iris

Tomat iris

Keju leleh atau quick melt secukupnya

Kuning telur untuk olesan

Biji wijen untuk taburan