10 Rekomendasi Sate Klathak Terenak di Jogjakarta, Wajib Coba untuk Penggemar Film AADC

Sate klathak Jogja: sederhana bumbunya, besar rasanya, dan panjang ceritanya./Google.
JawaPos.com - Salah satu kuliner yang wajib anda coba saat berada di Jogjakarta adalah sate klathak.
Berbeda dari sate kambing pada umumnya, sate klathak menggunakan tusuk besi. Sate klathak juga dibumbui dengan garam dan rempah pilihan, sehingga cita rasa asli daging kambing bisa lebih maksimal terasa.
Sate klathak biasanya disandingkan dengan tengkleng atau gulai kambing. Kini, sate klathak juga semakin bervariasi, mulai dari sate klathak hot plate sampai sate klathak goreng.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 rekomendasi tempat makan sate klathak terenak di Jogjakarta.
Sate Klathak Pak Pong
Sate Klathak Pak Pong begitu istimewa karena dagingnya yang begitu lembut dan tanpa bau prengus. Berlokasi di Jl. Sultan Agung No.18, Wonokromo, Pleret, Bantul Jogjakarta. Warung Pak Pong tidak hanya menawarkan sate klathak yang khas, tetapi juga menyajikan tonseng kambing dengan bumbu rempah yang kuat.
Sate Klathak Mak Adi
Sate klathak mak adi yang terletak di Jl.Imogiri Timur, KM 10 Jati, Wonokromo, Bantul ini berbeda karena menggabungkan rasa kronyos dan sate klathak. Selain sate klathak, warung mak adi juga menjual gulai kambing yang lezat.
Sate Klatak Bu Jazim
Sate klatak bu jazim berlokasi di Jl. Imogiri Timur, Wonokromo, Pleret, Bantul DIY. warung ini telah memikat banyak orang karena rasa sate klatak yang gurih dan lembut. Sate klatak bu jazim ini dibumbui dengan rempah-rempah lengkap sehingga menghasilkan rasa yang khas dan berbeda.
Sate Klathak Pak Jono
Sate klatkaj Pak Jono menggunakan daging yang sangat empuk, serta dibumbui berbagai rempah. Sate klathak pak jono ini terletak di sekitar Pasar Wonokromo, Pleret, Bantul DIY. buka dari malam sampai dini hari, membuat sate klathak pak jono memberikan sensasi yang berbeda.
Sate Klathak Embah Momo
Sate kambing embah momo menggunakan daging yang segar. Berlokasi di Jl. Imogiri Barat No.25a, Bangunharjo, Sewon, Bantul DIY, tempat makan ini tidak hanya menual sate klathak, di sini anda juga menyediakan tengkleng dan tongseng.
Sate Klathak Pangestu
Sate Klathak Pangestu berlokasi di Jl. Damai No.10, Ngaglik, Sleman DIY. sate klathak ini menggunakan teknik khusus dalam proses pembakarannya. Bumbu rempahnya yang khas juga turut memberikan aroma yang harum pada sate klatak pangestu.
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