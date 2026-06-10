8 Makanan Khas Turki yang Wajib Dicoba, Dijamin Cocok di Lidah Orang Indonesia!

Jawapos.com - Memasuki kawasan kuliner di kota-kota besar Turki seperti Istanbul terasa seperti menjelajahi surga makanan yang tidak ada habisnya.

Bagi kamu yang berencana liburan atau baru pertama kali tiba di sana, menyiapkan anggaran kuliner yang matang akan membantu kenyamanan perjalananmu.

Melansir Turknesia dan The Island Girl Adventures, harga jajanan kaki lima di Turki tergolong sangat ramah di kantong wisatawan Indonesia, dengan kisaran harga mulai dari 5 TL (sekitar Rp10.000) hingga 20 TL (sekitar Rp40.000) per porsinya berdasarkan basis kurs penukaran normal.

Dengan variasi harga yang terjangkau tersebut, kamu sudah bisa memanjakan lidah dengan berbagai hidangan lezat. Berikut adalah 10 rekomendasi kuliner khas Turki yang wajib kamu coba:

1. Kebab (İskender & Adana), Jauh Lebih Kompleks dan Lembut

Kebab di Turki memiliki variasi yang jauh lebih kompleks dan kaya rasa dibandingkan dengan versi yang sering dijumpai di Indonesia. Salah satu varian populer adalah İskender Kebab, yang menyajikan olahan daging berbumbu berpadu siraman mentega panas, saus tomat, serta tambahan yogurt segar untuk memperkuat rasa gurihnya. Selain itu, ada Adana Kebab yang dibuat dari daging cincang bertekstur lembut dan lezat yang sangat pas dipadukan bersama hidangan pokok lokal. Menikmati potongan daging panggang orisinal ini langsung di daerah asalnya memberikan sensasi kuliner malam yang sangat memuaskan.

2. Bulgur Pilaf, Alternatif Nasi yang Gurih dan Bernutrisi

Bagi wisatawan Indonesia yang sering kali sulit melepaskan diri dari konsumsi nasi saat berada di luar negeri, hidangan Bulgur Pilaf hadir sebagai solusi pengganti yang sempurna. Makanan pokok yang sangat populer di Turki ini terbuat dari gandum kasar yang diolah bersama pasta tomat, pasta cabai, serta bumbu khusus hingga menghasilkan bulir kenyal berwarna oranye kemerahan yang gurih. Memiliki kandungan serat dan protein yang tinggi serta kalori yang lebih rendah dari nasi putih, kuliner sehat ini biasanya disajikan sebagai pendamping daging ayam panggang atau kebab di berbagai rumah makan tradisional Turki (lokantasi).

3. Baklava, Dessert Manis Warisan Kerajaan Ottoman