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Selasa, 9 Juni 2026 | 15.22 WIB

Pecinta Jeroan Wajib Merapat, Ini 13 Spot Kuliner Babat di Malang yang Kerap Jadi Tujuan Makan Bareng Keluarga

Rekomendasi kuliner babat enak di Malang (Instagram @kulinerbangkalan) - Image

Rekomendasi kuliner babat enak di Malang (Instagram @kulinerbangkalan)

JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan ragam kuliner yang kaya, termasuk hidangan berbahan jeroan sapi.

Babat menjadi salah satu lauk favorit yang banyak dicari, mulai dari sajian nasi buk khas Madura hingga sego babat bergaya warung kaki lima.

Setiap tempat punya keistimewaan tersendiri, baik dari cara memasak, pilihan lauk pendamping, maupun sambal khasnya yang menggugah selera.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia, Jejak Wisataku dan malangkota.go.id pada Selasa (9/6), berikut 13 rekomendasi kuliner babat enak di Malang.

1. Sego Babat Gembres Cak Boom

Warung ini berlokasi di Jalan Komud Abd. Saleh Nomor 15–29, Upek-Upek, Asrikaton, Pakis, sekitar 3 km dari Bandara Abdul Rahman Saleh.

Menu yang tersedia mencakup babat, paru, usus, hati, empal, lidah, dan kikil sapi yang bisa dimasak rica-rica, oseng pedas, atau gongso kecap.

Minuman tersedia dalam pilihan teh dan jeruk, baik panas maupun dingin, dengan harga makan dan minum mulai Rp20.000-an.

Bangunan ruko dua lantai ini menyediakan ruang makan di lantai satu dengan meja dan kursi, serta gazebo lesehan di lantai dua.

2. Sego Babat Kang Reza

Editor: Candra Mega Sari
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