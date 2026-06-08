Kuliner Hidden Gem Jogjakarta 2026, Rela Blusukan demi Sambel Welut Pak Sabar Sampai Bakmi Mbah Gito

Ilustrasi bakmi mbah gito/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Jogjakarta, selain terkenal dengan budaya dan wisatanya yang memikat, kota ini juga memiliki segudang kuliner dengan cita rasa khas yang wajib dicoba.
Mulai dari tempat makan legendaris di tengah kota, sampai yang hidden gem di pedesaan, kuliner Jogjakarta selalu menawarkan suasana santap makan yang unik dan berbeda.
Selalu ada yang baru di Kota ini. Tidak hanya di pusat kotanya, sejumlah tempat makan hidden gem di Jogjakarta juga memiliki cita rasa yang tidak kalah istimewa.
Bagi anda yang sedang mencari sensasi wisata kuliner anti mainstream yang berbeda dari biasanya, maka deretan tempat makan hidden gem ini layak masuk ke dalam daftar kunjungan anda.
Merangkum informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 kuliner hidden gem di Jogjakarta.
Gudeg Pawon
Gudeg pawon yang beralamat di Jl. Prof Dr. Soepomo Sh UH/IV, Umbulharjo Jogjakarta ini terbilang unik. Tempat ini melayani pengunjung yang memesan gudeg langsung dari dapur (pawon). Gudeg pawon menggunakan ayam kampung asli sehingga cita rasanya lebih gurih dan lezat.
Mangut Lele Mbah Marto
Mangut mbah marto yang berlokasi di Jl. Sewon Indah,Panggungharjo Sewon, Bantul Jogjakarta ini terletak di pedalaman desa dengan akses sulit. Namun, menariknya mangut lele mbah marto tidak pernah sepi pengunjung. Mangut lele merupakan ikan lele asap yang dimasak dengan bumbu khas.
Sambal Welut Pak Sabar
Sambal Welut Pak Sabar terletak di Jl.Glagah Kidul, Banguntapan, Bantul Jogjakarta. Sambal welut ini dimasak secara khas, dimana belut akan dicampur sambal kemudian dimasukkan ke dalam alu.
Bakmi Mbah Mo
Bakmi Mbah Mo berlokasi di Jl.Parangtritis, Trirenggo, Bantul Jogjakarta. Bakmi Jawa di sini dimasak dengan kaldu ayam, rempah-rempah, dan telur bebek asli. Cita rasa bakmi mbah mo ini cenderung gurih dan creamy.
Bakmi Mbah Gito
Warung bakmi mbah gito terletak di Jl. Nyi Ageng Nis. No. 9, Kotagede Jogjakarta. Bakmi Jawa di tempat ini dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang. Disini tersedia dua varian yakni bakmi goreng Jawa dan bakmi nyemek.
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