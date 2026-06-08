8 Kuliner Wajib Coba di Pujasera Blok M Square, Murah Meriah tapi Bikin Nagih!

Jawapos.com - Jakarta dikenal sebagai surga kuliner dengan ribuan pilihan dari berbagai penjuru Nusantara. Salah satu spot yang paling sayang untuk dilewatkan adalah area pujasera atau pusat jajanan serba ada yang terletak di lantai basement Blok M Square. Sebagai sebuah food court terpadu, pujasera ini mengumpulkan berbagai gerai makanan tradisional hingga kekinian dalam satu tempat yang nyaman untuk bersantap.