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Naila Putri Saragih
Senin, 8 Juni 2026 | 22.24 WIB

8 Kuliner Wajib Coba di Pujasera Blok M Square, Murah Meriah tapi Bikin Nagih!

Ilustrasi makan bersama di pujasera / Foto: Magnific - Image

Ilustrasi makan bersama di pujasera / Foto: Magnific

Jawapos.com - Jakarta dikenal sebagai surga kuliner dengan ribuan pilihan dari berbagai penjuru Nusantara. Salah satu spot yang paling sayang untuk dilewatkan adalah area pujasera atau pusat jajanan serba ada yang terletak di lantai basement Blok M Square. Sebagai sebuah food court terpadu, pujasera ini mengumpulkan berbagai gerai makanan tradisional hingga kekinian dalam satu tempat yang nyaman untuk bersantap. 

Melansir dari Nibble.id, gopay.co dan blokmsquare.co, kawasan ini sukses mengintegrasikan ratusan tenant kuliner lezat dalam satu area yang super lengkap dan terjangkau di jantung Jakarta Selatan.

Destinasi kuliner tersembunyi ini selalu ramai dikunjungi setiap hari oleh para pemburu hidangan autentik. Bagi kamu yang ingin memanjakan lidah tanpa bikin kantong bolong, ini dia 8 kuliner wajib coba di sana!

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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