8 Kuliner Wajib Coba di Pujasera Blok M Square, Murah Meriah tapi Bikin Nagih!

Ilustrasi makan bersama di pujasera / Foto: Magnific
Jawapos.com - Jakarta dikenal sebagai surga kuliner dengan ribuan pilihan dari berbagai penjuru Nusantara. Salah satu spot yang paling sayang untuk dilewatkan adalah area pujasera atau pusat jajanan serba ada yang terletak di lantai basement Blok M Square. Sebagai sebuah food court terpadu, pujasera ini mengumpulkan berbagai gerai makanan tradisional hingga kekinian dalam satu tempat yang nyaman untuk bersantap.
Melansir dari Nibble.id, gopay.co dan blokmsquare.co, kawasan ini sukses mengintegrasikan ratusan tenant kuliner lezat dalam satu area yang super lengkap dan terjangkau di jantung Jakarta Selatan.
Destinasi kuliner tersembunyi ini selalu ramai dikunjungi setiap hari oleh para pemburu hidangan autentik. Bagi kamu yang ingin memanjakan lidah tanpa bikin kantong bolong, ini dia 8 kuliner wajib coba di sana!
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Menikmati Mie Ayam Bakso Dondon yang legendaris sejak 1983
Hal pertama yang wajib dicoba adalah mie ayam legendaris khas Solo yang sudah lebih dari 40 tahun berdiri di area basement. Mienya yang kenyal, ayam gurih, dan pangsit goreng renyah bisa dinikmati dengan harga yang sangat ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 saja per porsi.
Menjajal Warung Tikitaka sebagai surga penyetan sambel setan
Hal berikutnya khusus bagi pecinta kuliner pedas, yaitu sajian menu penyetan ayam, tahu, tempe, hingga aneka sate yang disiram sambal mentah pedas beringas campuran terasi khas Medan. Untuk menikmati kelezatan hidangan di sini, kamu cukup menyiapkan budget berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang.
Mengobati rindu masakan Jogja di Kedai Rukun Yakarta
Hal ketiga yang tidak boleh dilewatkan adalah mencicipi menu masakan Jawa ala rumahan setelah awalnya sukses di Bantul Yogyakarta. Pilihan kuliner seperti mangut lele, garang asem, jangan ndeso, hingga es tape susu di kedai ini dibanderol dengan kisaran harga yang bersahabat yaitu Rp25.000 sampai Rp50.000 saja per orang.
Mencicipi Soto Padang Pak Malin yang legendaris 30 tahun
Hal keempat yang patut dicoba adalah soto Padang yang menawarkan kuah bening kaya rempah dan cenderung pedas. Disajikan dalam porsi besar dengan potongan daging serta paru kriuk yang garing, seporsi soto segar nan mengenyangkan di sini dapat kamu nikmati seharga Rp25.000 per mangkok.
Memburu kuliner Kedai Makanan Thai Baby dengan rasa autentik harga kaki lima
Hal kelima adalah mencicipi Thai food populer seperti pad thai porsi besar dan mango sticky rice yang legit hasil masakan mantan chef restoran Thailand. Kelezatan menu internasional terjangkau ini bisa didapatkan dengan kisaran harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.
Mencoba Mie Aceh dan Kopi Gayo Aceh Warung Bang Nasir
Hal keenam siap memanjakan lidah lewat mie aceh kuah kental gurih dengan bumbu rempah kuat pilihan topping seafood, atau opsi menu nasi kari kambing dan roti cane. Berburu kuliner khas Serambi Mekah yang kaya bumbu di gerai ini membutuhkan budget sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang.
Menyantap hidangan RM Simpang 4 Amal dengan koki asli Minang
Hal ketujuh yang menyajikan cita rasa Padang autentik karena dimasak langsung oleh orang Minang asli. Menu andalan populer seperti rendang bertekstur lembut, ayam bakar, serta gulai kepala ikan kakap di sini dipatok dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000 per porsi.
Mengantre Bakmi Piring yang viral dan sudah terjamin kehalalannya
Hal terakhir menawarkan konsep mie ala Chinese yang unik karena disajikan di atas piring datar bukan mangkuk dengan sertifikasi halal resmi. Bakmi ayam gurih incaran para pecinta kuliner dengan pilihan topping melimpah ini bisa kamu santap dengan kisaran harga Rp25.000 sampai Rp50.000 per porsi.
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