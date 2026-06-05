17 Kuliner Burger Enak di Malang, Sering Jadi Pilihan Karena Dagingnya yang Tebal dan Juicy

JawaPos.com – Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner burger terlengkap dengan berbagai pilihan kedai yang menawarkan cita rasa unik dan harga yang sangat bersahabat.

Dari burger bertema Jepang hingga burger warna-warni yang sangat instagramable, kuliner burger di Malang terus berkembang memenuhi selera berbagai kalangan.

Setiap kedai burger di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari patty homemade buatan sendiri hingga varian lamb burger yang masih sangat jarang ditemukan di tempat lain.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan dolandolen.com pada Kamis (4/6), berikut 17 rekomendasi kuliner burger enak di Malang.

1. Geprek King & Co.

Berlokasi di Jalan Wilis Nomor 21, Gading Kasri, Klojen, kedai yang buka Senin hingga Jumat mulai pukul 11.00 hingga 22.00, Sabtu hingga 23.00, dan Minggu mulai pukul 10.00 hingga 20.00 ini menyajikan berbagai jenis burger yang sangat menggugah selera.

Menu andalan yang wajib dicoba adalah burger ayam geprek mozza dengan isian mozzarella yang sangat meleleh, tersedia juga pilihan melted mozza cheese burger dan chicken burger lainnya.

2. Street Burgos dan Siomay Goreng Gurita

Berlokasi di Jalan Danau Bratan Blok H5-J7, Madyopuro, Kedungkandang, kedai yang buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 21.00 ini menawarkan black burger dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp31.000 per porsi.