Resep Tortilla Wrap Ayam dan Bayam, Sarapan Sehat Tinggi Protein yang Praktis

JawaPos.com - Bagi yang sering bingung menentukan menu sarapan sehat, resep Tortilla Wrap Ayam dan Bayam dari Instagram @freshlife.spice bisa menjadi inspirasi menarik. Hidangan ini menawarkan kombinasi protein, sayuran, dan karbohidrat dalam satu sajian yang praktis, mengenyangkan, dan tetap lezat.



Perpaduan ayam fillet berbumbu rempah, telur, bayam, serta keju mozzarella menghasilkan wrap yang kaya nutrisi dan cocok untuk memulai hari. Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok untuk bekal kerja maupun makan siang ringan saat sedang menjalani pola makan seimbang.



Keunggulan resep ini terletak pada keseimbangan gizinya. Ada protein dari ayam dan telur, serat dari bayam, serta energi dari tortilla, sehingga membuat tubuh lebih kenyang lebih lama.



Banyak orang melewatkan sarapan karena tidak punya banyak waktu memasak di pagi hari. Padahal, menu sederhana seperti tortilla wrap ini bisa dibuat dalam waktu singkat tanpa memerlukan banyak peralatan dapur.



Ayam yang dimarinasi dengan rempah-rempah memberikan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Sementara itu, mozzarella memberikan tekstur creamy yang membuat hidangan terasa lebih nikmat.



Bayam yang ditambahkan juga membantu meningkatkan kandungan serat dan vitamin dalam menu sarapan ini.



Bahan Tortilla Wrap Ayam dan Bayam

Bahan Wrap

1 lembar tortilla

2 butir telur

Keju mozzarella secukupnya

Bayam secukupnya

Bawang bombay, iris tipis

Sedikit minyak untuk memasak



Bahan Ayam

Dada ayam fillet

Paprika bubuk secukupnya

Bumbu rempah aromatik secukupnya

Garam laut secukupnya

Merica hitam secukupnya



Cara Membuat Tortilla Wrap Ayam dan Bayam

1. Marinasi dada ayam dengan paprika bubuk, bumbu rempah aromatik, garam laut, dan merica hitam.

2. Diamkan selama beberapa menit agar bumbu meresap.

3. Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

4. Tumis bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.

5. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, lalu masak hingga matang.

6. Tambahkan bayam dan aduk hingga layu.

7. Kocok telur lalu beri sedikit garam dan merica.

8. Tuang telur ke wajan dan ratakan.

9. Saat telur mulai setengah matang, letakkan tortilla di atas permukaannya lalu tekan perlahan.

10. Balik tortilla bersama telur secara hati-hati.

11. Tambahkan mozzarella di atas isian.

12. Lipat tortilla menjadi dua bagian.

13. Masak hingga keju meleleh dan bagian luar tortilla sedikit renyah.

14. Angkat dan sajikan selagi hangat.



Gunakan api sedang agar tortilla tidak cepat gosong sebelum keju meleleh. Jika ingin tekstur lebih renyah, masak beberapa menit lebih lama setelah tortilla dilipat.



Kamu juga bisa menambahkan sayuran lain seperti paprika, jagung, atau jamur untuk menambah variasi rasa dan nutrisi.



Karena kaya protein dan serat, tortilla wrap ini cocok untuk:

- Menu sarapan sehat

- Bekal kantor

- Makan siang praktis

- Menu diet tinggi protein

- Setelah olahraga



Protein dari ayam dan telur membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara sayuran memberikan tambahan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.



Tortilla Wrap Ayam dan Bayam membuktikan bahwa sarapan sehat tidak harus rumit. Dengan bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, kamu bisa mendapatkan hidangan lengkap yang mengenyangkan sekaligus lezat.



Perpaduan ayam berbumbu, telur, bayam, dan mozzarella membuat setiap gigitan terasa gurih, creamy, dan satisfying, cocok untuk mengawali hari dengan energi yang cukup.