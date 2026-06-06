Resep Sate Goreng Ayam Rempah Arab, Praktis Tanpa Dibakar dan Tetap Kaya Rasa

JawaPos.com - Sate biasanya identik dengan proses pembakaran yang menghasilkan aroma khas dan cita rasa smokey. Namun, bagi yang ingin menikmati sate dengan cara yang lebih praktis, resep Sate Goreng Ayam Rempah Arab dari Instagram @hi.namyraaa bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah.

Berbeda dengan sate ayam pada umumnya, resep ini tidak menggunakan proses pembakaran sama sekali. Potongan ayam cukup dimarinasi dengan bumbu rempah dan dimasak di atas wajan hingga matang serta kecokelatan. Meski sederhana, hasil akhirnya tetap menghadirkan rasa gurih yang kaya dengan aroma rempah khas Timur Tengah.

Rahasia kelezatan menu ini terletak pada penggunaan campuran rempah yang membuat daging ayam lebih harum, meresap hingga ke dalam, dan memiliki cita rasa yang berbeda dari sate tradisional Indonesia.

Bagi sebagian orang, membuat sate sering dianggap merepotkan karena harus menyiapkan tusukan dan proses pembakaran. Padahal, cita rasa sate sebenarnya juga bisa dihadirkan melalui teknik memasak yang lebih sederhana.

Sate goreng menjadi solusi praktis karena hanya membutuhkan proses marinasi dan menumis ayam hingga matang. Saat dimasak, ayam akan mengeluarkan cairannya sendiri sehingga bumbu lebih mudah meresap dan menghasilkan rasa yang kaya.

Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang, makan malam, hingga bekal karena tetap lezat meski disantap setelah dingin.

Bahan Sate Goreng Ayam

Bahan Utama

500 gram paha ayam fillet

6 sdm bumbu seven spices

1 sdm minyak goreng

1 sdt garam

2 sdt gula

Bumbu Halus

1 batang serai

4 siung bawang merah

3 siung bawang putih

Sedikit air untuk menghaluskan

Cara Membuat Sate Goreng Ayam Rempah

1. Potong paha ayam fillet menjadi ukuran kecil seperti potongan sate.

2. Blender serai, bawang merah, dan bawang putih dengan sedikit air hingga halus.

3. Campurkan ayam dengan bumbu halus.

4. Tambahkan bumbu seven spices, garam, gula, dan minyak goreng.

5. Aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu secara merata.

6. Marinasi minimal 1 jam agar bumbu meresap.

7. Untuk hasil yang lebih maksimal, simpan semalaman di dalam kulkas.

8. Panaskan wajan tanpa perlu menambahkan banyak minyak.

9. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi.

10. Masak sambil sesekali diaduk.

11. Ayam akan mengeluarkan air selama proses memasak.

12. Lanjutkan memasak hingga cairan menyusut dan bumbu meresap.

13. Masak sampai ayam matang sempurna dan berwarna kecokelatan.

14. Angkat dan sajikan hangat.