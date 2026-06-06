Resep Ayam Goreng Ketumbar dan Nasi Gurih, Menu Praktis dengan Ayam Crispy Tanpa Banyak Minyak

JawaPos.com - Ayam goreng selalu menjadi menu favorit banyak keluarga. Namun, kini ada cara menikmati ayam goreng yang tetap renyah tanpa harus menggunakan banyak minyak. Melalui unggahan Instagram @gio.mci10, dibagikan resep Ayam Goreng Ketumbar dan Nasi Gurih yang menghasilkan ayam super crispy dengan aroma rempah yang kuat, dipadukan nasi gurih yang harum dan menggugah selera.

Keistimewaan resep ini terletak pada penggunaan bumbu ketumbar sangrai yang memberikan cita rasa khas pada ayam. Selain itu, proses memasaknya menggunakan metode air fryer sehingga lebih praktis dan minim minyak dibandingkan menggoreng secara konvensional.

Dalam satu kali masak, kamu sudah bisa mendapatkan lauk dan nasi sekaligus. Cocok untuk menu makan siang, makan malam, atau bekal keluarga yang praktis tetapi tetap lezat.

Ketumbar merupakan salah satu rempah yang sering digunakan dalam berbagai masakan Indonesia, terutama untuk bumbu ayam goreng. Aroma khasnya mampu memberikan rasa gurih yang lebih dalam sekaligus mengurangi bau amis pada ayam.

Dipadukan dengan bawang, kunyit, kemiri, dan jahe, bumbu marinasi pada resep ini menghasilkan ayam yang meresap hingga ke dalam. Tambahan tepung maizena dan tapioka membantu menciptakan tekstur luar yang lebih renyah setelah dimasak.

Sementara itu, nasi gurih dengan bawang putih dan daun jeruk menjadi pelengkap sempurna yang membuat menu ini terasa semakin istimewa.

Bahan Ayam Goreng Ketumbar

500 gram ayam paha bawah

4 sdm tepung maizena

1 sdm tepung tapioka

Bumbu Halus

3 sdm biji ketumbar sangrai

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

1 ruas kunyit sangrai

5 gram jahe

4 butir kemiri sangrai

2 lembar daun jeruk

2 sdm air

2 sdm minyak goreng

3 sdt garam

2 sdt penyedap rasa

Bahan Nasi Gurih

3-4 porsi nasi putih

1 sdm margarin

5 siung bawang putih, cincang

6 lembar daun jeruk

1 sdt garam

1 sdt penyedap rasa