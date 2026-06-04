Resep Pentol Mercon Spesial dengan Daging Sapi Melimpah dan Sambal Pedas yang Meledak di Lidah

JawaPos.Com - Pentol mercon menjadi salah satu jajanan yang semakin populer karena menawarkan sensasi pedas yang luar biasa dalam balutan tekstur pentol yang kenyal dan gurih.

Nama "mercon" sendiri berasal dari rasa pedas yang meledak di mulut saat disantap, terutama karena penggunaan cabai rawit merah dalam jumlah yang cukup banyak.

Hidangan ini sangat digemari oleh pecinta makanan pedas karena mampu menghadirkan kombinasi rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang membuat siapa saja sulit berhenti mengunyah.

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Tidak hanya cocok dijadikan camilan sore hari, pentol mercon juga sering dinikmati sebagai menu makan ringan yang mengenyangkan.

Keistimewaan pentol mercon terletak pada adonan daging sapi yang lembut dan kenyal berkat perpaduan tepung tapioka, tepung terigu, serta teknik pengolahan yang tepat.

Setelah direbus hingga matang, pentol dapat dinikmati dalam dua versi sekaligus, yaitu pentol kering yang dibalut sambal mercon dan pentol kuah dengan kuah pedas gurih yang menggugah selera.

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Kehadiran sambal rawit merah yang ditumis hingga harum menjadi kunci utama yang membuat cita rasa pentol mercon begitu khas dan sulit dilupakan.

Selain cocok untuk dinikmati sendiri, resep ini juga sangat pas dijadikan ide jualan karena menghasilkan sekitar 35 hingga 40 butir pentol.

Dengan tambahan bihun, seledri, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis, semangkuk pentol mercon akan terasa semakin lengkap dan memanjakan lidah.

Bagi pencinta makanan pedas, hidangan ini bisa menjadi salah satu menu favorit yang wajib dicoba di rumah.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep pentol mercon untuk 35 sampai 40 pcs yang cocok untuk disantap bersama keluarga.