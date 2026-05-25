11 Ragam Soto Nusantara: Berikut Perbedaan Kuah Soto Khas Dari Berbagai Daerah yang Punya Cita Rasa Unik

JawaPos.com - Indonesia memiliki banyak jenis soto yang tersebar di berbagai daerah. Meski sama-sama disebut soto, setiap daerah menghadirkan karakter kuah, bumbu, hingga pelengkap yang berbeda.

Ada yang menggunakan santan kental, kaldu bening, hingga rempah kuat yang menciptakan cita rasa khas.

Dilansir dari laman Bamboe Indonesia dan Traveloka, berikut perbedaan kuah soto dari berbagai daerah di Indonesia yang menarik untuk dikenali.

1. Soto Banjar — Kuah Bening dengan Aroma Rempah yang Kuat

Soto Banjar berasal dari Kalimantan Selatan dan terkenal karena kuah beningnya yang kaya aroma rempah.

Saat disajikan, harum kayu manis, cengkeh, dan pala langsung terasa sehingga memberikan karakter berbeda dibanding soto daerah lain.

Isian utamanya berupa daging ayam yang dipadukan dengan telur rebus dan perkedel. Berbeda dari kebanyakan soto yang disantap bersama nasi, Soto Banjar lebih sering disajikan dengan ketupat atau lontong.