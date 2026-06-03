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Kamis, 4 Juni 2026 | 06.15 WIB

14 Tempat Makan Kuliner Soto Enak di Malang, Ada yang Sudah Berdiri Sejak 1927

rekomendasi kuliner soto enak di Malang../Magnific/ jakasuryanta - Image

rekomendasi kuliner soto enak di Malang../Magnific/ jakasuryanta

JawaPos.com - Soto adalah salah satu kuliner paling digemari di Malang, hadir dalam berbagai pilihan dari soto ayam berkuah bening, soto daging berempah kental, hingga soto betawi yang sangat khas.

Setiap warung soto punya keistimewaan tersendiri, mulai dari koya kelapa sangrai yang sangat gurih, dimasak dengan tungku tradisional, hingga resep turun-temurun yang sudah bertahan lebih dari satu abad.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1927 hingga kedai soto banjar yang menghadirkan cita rasa Kalimantan Selatan secara autentik, pilihan soto di kota ini sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Rabu (3/6), berikut 14 rekomendasi kuliner soto enak di Malang.

1. Soto Ayam Lombok

Warung yang sudah berdiri sejak 1955 ini berlokasi di Jl. Lombok No. 1, Kasin, Klojen dan menghadirkan soto ayam dengan kuah bening ringan namun kaldu yang sangat pekat dimasak secara tradisional.

Keistimewaan utamanya adalah tambahan telur bebek dan koya khas berbahan kelapa parut yang sangat disangrai, sangat nikmat disantap bersama tempe goreng krispi sebagai pendamping.

2. Soto Daging Rahayu

Warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1927 dan berlokasi di Mergosono Gang 7 No. 12 ini kini sudah dikelola oleh generasi ketiga namun tetap sangat mempertahankan resep asli sang pendiri.

Kuah yang sangat kental dan lezat berpadu dengan daging sapi sangat empuk menjadikan warung ini salah satu tempat soto tertua dan paling konsisten rasanya di kota ini.

Editor: Hanny Suwindari
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