Sisi Lain Jakarta: Menepi Sejenak di Rekomendasi Angkringan Terbaik dengan Pilihan Aneka Sate-Satean Sambil Menenangkan Pikiran

JawaPos.com-Di tengah hiruk pikuk dan kepadatan aktivitas di Jakarta, ternyata anda masih bisa menikmati hidup dengan mindfull dan slow living.

Di tengah keramaian, anda bisa menepi untuk menikmati setiap momen dengan lebih tenang.

Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu sejenak sambil menikmati sajian sederhana di angkringan.

Selain menawarkan suasana yang lebih santai dan mindfull, angkringan menyajikan menu beragam yang bisa anda pilih.

Diantaranya adalah bakaran, nasi kucing, nasi bakar, aneka gorengan, sampai wedang jahe tradisional yang menghangatkan.

Meski identik dengan Jogja dan Solo, angkringan juga tidak kalah eksis di Jakarta. Beberapa angkringan bahkan menawarkan rasa otentik khas Jawa yang mampu membawa suasana slow living di tengah kesibukan kota Jakarta.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi angkringan paling recomended di Kota Jakarta.

Angkringan Nasi Kucing Fatmawati

Angkringan nasi kucing Fatmwati, berlokasi di Jakarta Selatan. Menyediakan berbagai menu yang beragam. Mulai dari nasi bandeng, nasi kucing, nasi ikan teri, dan nasi orek tempe. Anda juga bisa menemukan menu sate-satean untuk bakaran. Seperti sate telur puyuh, sate usus, sate jeroan, sate tempura, dan sate sosis. Minuman tradisional seperti wedang jahe dan es tape ijo juga bisa anda temukan di angkringan ini.

Angkringan Gendhis Jawi

Kedua, angkringan Gendhis Jawi yang beralamat di Jl. Asem, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, menyediakan aneka sate bakaran kekinian yang disajikan di atas daun pisang. Selain itu, anda juga bisa menemukan menu khas angkringan seperti nasi kucing, aneka gorengan, dan kopi joss yang khas.

Angkringan Pak Dhe Mulat Sariro