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Leni Setya Wati
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.37 WIB

10 Rekomendasi Martabak Manis dan Martabak Telur Terenak di Surabaya yang Worth It Banget Buat Dicoba

Ilustrasi martabak (Instagram @hollandmartabakofficial) - Image

Ilustrasi martabak (Instagram @hollandmartabakofficial)

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner malam. Salah satu jajanan favorit yang selalu menjadi incaran adalah martabak manis atau terang bulan serta martabak telur.

Mulai dari yang legendaris hingga yang menawarkan inovasi topping kekinian, kota ini memiliki banyak pilihan yang siap memanjakan lidah.

Dilansir dari akun YouTube 10 Best Id, berikut 10 rekomendasi martabak terenak di Surabaya yang wajib masuk daftar kuliner Anda.

1. Holland Martabak Terang Bulan

Nama Holland Martabak Terang Bulan sudah sangat populer di kalangan pecinta kuliner Surabaya. Berdiri sejak 1987, tempat ini dikenal sebagai salah satu pelopor terang bulan premium dengan kualitas yang konsisten.

Ciri khasnya terletak pada adonan yang padat, pinggiran yang renyah, serta pilihan topping yang sangat beragam.

Selain topping klasik seperti kacang, wijen, cokelat, dan keju, tersedia pula varian premium seperti Nutella, Toblerone, dan Ovomaltine. Pengunjung juga dapat memilih adonan pandan, red velvet, hingga martabak tipis kering.

Alamat: Komplek Wonokitri Indah Blok S No. 9–13, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.

2. Butter King Terang Bulan

Butter King Terang Bulan menjadi salah satu destinasi favorit warga Rungkut untuk menikmati martabak pada malam hari. Tempat ini menawarkan pilihan martabak manis dan martabak telur dengan variasi rasa yang lengkap.

Editor: Candra Mega Sari
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