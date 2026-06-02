Liburan Ke Labuan Bajo? Ini Dia 13 Toko Oleh-Oleh Paling Rekomendasi di NTT untuk Berburu Tenun Ikat dan Buah Tangan yang Unik

JawaPos.com - NTT terkenal dengan wisata alam dan pesona budayanya yang memikat.

Berbagai spot terkemuka yang ikonik seperti Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Tenun Ikat, sampai kebudayaan dari masyarakat Manggarai yang kental, menjadikan NTT sebagai pulau yang sedang dilirik oleh banyak wisatawan.

Kehidupan masyarakat NTT juga tercermin dari berbagai produk lokal yang khas. Mulai dari kain tenun ikat, kopi lokal, madu hutan, sampai berbagai kerajinan tangan etnik, yang semuanya menjadi oleh-oleh yang diburu wisatawan, karena tidak bisa ditemukan di daerah lain.

Tentunya kurang lengkap jika berkunjung jauh-jauh ke NTT tanpa membawa buah tangan asli dari daerah ini.

Melansir informasi dari laman kanhaliveaboard.com dan tripsumba.com pada Selasa, (2/6) berikut adalah rekomendasi 13 toko oleh-oleh yang wajib anda kunjungi untuk berburu souvenir dan produk lokal khas NTT.

Kompiang Lejong

Kompiang Lejong adalah tempat bakery legendaris di Labuan Bajo. Beralamat di Jalan Yohanes Sahadoen, Kompiang Lejong menyediakan roti isi dengan berbagai varian rasa yang menarik. Mulai dari manis, kacang merah, ayam, dan sei sapi. Roti ini cocok sebagai buah tangan khas dari NTT.

Toko Kopi Flores

NTT khususnya daerah Flores terkenal akan produksi biji kopinya. Seperti varian Arabika Bajawa, Manggarai Robusta, Juria, dan Yellow Cattura. Anda bisa membawa pulang kopi bubuk maupun biji kopi utuh. Kopi juga cocok dijadikan buah tangan karena memiliki daya simpan yang lama.

SO Bajo Night Market

SO Bajo Night Market merupakan pusat kuliner aneka olahan seafood. SO Bajo Night Market menggunakan sistem pilih, timbang, dan langsung dimasak. Anda juga bisa menemukan olahan laut khas Bajo seperti ikan cara kering, ikan asin sancara, abon ikan, sambal ikan teri, dan sambal ikan asap cakalang yang cocok dijadikan sebagai buah tangan.

Labuan Square

Labuan Square merupakan pusat perbelanjaan di Flores Barat. Labuan Square juga menyediakan tenant UMKM dan produk lokal khas Labuan Bajo NTT. Di sini anda bisa menemukan Kopi Manggarai, Rebok, Pie Bajo, Kain Songket Flores, sampai Gantungan Kunci Komodo.

Komodo Gift Shop