Resep Misoa Kuah Daging Jamur, Comfort Food Hangat untuk Cuaca Dingin

Potret misoa kuah daging jamur dengan kuah gurih hangat. (Sumber: instagram.com/@martinpraja£ JawaPos.com - Saat cuaca sedang dingin, semangkuk makanan berkuah hangat memang selalu terasa menggoda. Salah satu menu sederhana yang bisa dicoba adalah Misoa Kuah Daging Jamur ala Instagram @martinpraja. Perpaduan misoa yang lembut, daging sapi giling yang gurih, serta jamur shiitake yang kaya umami menghasilkan hidangan hangat yang cocok dinikmati kapan saja. Menu ini bisa dibilang sebagai comfort food yang praktis karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memakan waktu lama. Meski sederhana, rasa kuahnya kaya berkat kombinasi saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen yang memberikan aroma khas ala masakan Asia. Tak heran jika misoa kuah seperti ini menjadi pilihan banyak orang saat ingin makan sesuatu yang hangat, ringan, tetapi tetap mengenyangkan. Baca Juga: Resep Dates Mini Cake 4 Bahan, Kue Tanpa Gula dengan Manis Alami dari Kurma Misoa memiliki tekstur yang lembut dan mudah menyerap bumbu, sehingga sangat cocok dijadikan hidangan berkuah. Ketika dipadukan dengan daging sapi giling, rasa kuah menjadi lebih gurih dan kaya. Sementara itu, jamur shiitake memberikan aroma khas dan rasa umami alami yang membuat hidangan terasa lebih spesial. Tambahan daun bawang di akhir proses memasak juga membuat aroma kuah semakin segar dan menggugah selera. Jika suka makanan pedas, sedikit chili oil di atas misoa akan membuat rasanya semakin nikmat. Bahan Misoa Kuah Daging Jamur Bahan 1 2 siung bawang putih 4 buah jamur shiitake 2 batang daun bawang Bahan 2 100 gram daging sapi giling 1 keping misoa 400 ml air Bahan 3 1 sdm saus tiram 1 sdm minyak wijen 1 sdm kecap asin 1/2 sdt penyedap rasa atau kaldu bubuk 1/2 sdt merica Pelengkap Chili oil secukupnya Cara Membuat Misoa Kuah Daging Jamur 1. Cincang halus bawang putih. 2. Iris jamur shiitake tipis-tipis. 3. Potong daun bawang sesuai selera. 4. Panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putih hingga harum. 5. Masukkan jamur shiitake dan tumis hingga kandungan airnya berkurang. 6. Tambahkan daging sapi giling lalu masak hingga berubah warna dan matang. 7. Masukkan saus tiram, minyak wijen, kecap asin, penyedap rasa, dan merica. 8. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan harum. 9. Tuang air lalu masak hingga mendidih. 10. Masukkan misoa dan irisan daun bawang. 11. Masak sebentar hingga misoa lunak. 12. Angkat dan sajikan dalam mangkuk. 13. Tambahkan chili oil sesuai selera sebelum disantap. Gunakan jamur shiitake segar untuk mendapatkan aroma yang lebih kuat. Jika menggunakan jamur shiitake kering, rendam terlebih dahulu hingga lunak dan gunakan air rendamannya sebagai tambahan kuah agar rasa semakin kaya. Minyak wijen juga menjadi salah satu kunci aroma pada resep ini. Tambahkan sesuai takaran agar aroma khasnya tetap terasa tanpa mendominasi rasa kuah. Misoa kuah daging jamur termasuk menu yang fleksibel dan cocok dinikmati kapan saja. Hidangan ini bisa menjadi pilihan: - Sarapan hangat saat pagi hari - Makan siang ringan - Makan malam saat cuaca dingin - Comfort food saat sedang kurang enak badan Karena kuahnya ringan dan tidak terlalu berat, menu ini juga nyaman disantap tanpa membuat perut terasa penuh berlebihan. Perpaduan kuah gurih, misoa lembut, dan daging sapi yang kaya rasa membuat menu ini terasa hangat dan menenangkan. Dengan bahan yang sederhana serta waktu memasak yang singkat, Misoa Kuah Daging Jamur bisa menjadi salah satu menu andalan untuk keluarga di rumah. Tambahan chili oil di atasnya memberikan sentuhan pedas yang membuat setiap suapan terasa semakin nikmat, terutama saat disantap dalam keadaan hangat.