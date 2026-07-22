Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Martabak Telur Ayam Kecap yang Gurih dan Mudah

JawaPos.com -- Martabak telur menjadi salah satu camilan favorit yang dikenal dengan cita rasa gurih dan tekstur renyah. Biasanya, makanan ini dibuat dengan cara digoreng menggunakan cukup banyak minyak sehingga menghasilkan rasa yang khas.

Namun, bagi Anda yang ingin menikmati martabak telur dengan cara yang lebih praktis dan tidak terlalu berminyak, ada variasi resep yang bisa dicoba, yaitu martabak telur ayam kecap.

Berbeda dari martabak telur pada umumnya, versi ini menggunakan isian ayam yang dimasak bersama kecap manis. Perpaduan bumbu tersebut menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis yang membuat hidangan semakin nikmat.

Selain cocok sebagai camilan sore atau malam hari, martabak telur ayam kecap juga dapat dijadikan pilihan menu sarapan maupun bekal untuk sekolah dan bekerja. Cara pembuatannya yang sederhana membuat menu ini mudah dipraktikkan di rumah.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep martabak telur ayam kecap yang praktis, lezat, dan mudah dibuat yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan untuk membuat martabak telur ayam kecap:

· 80 gram paha ayam filet

· ½ buah bawang bombai

· 1 siung bawang putih