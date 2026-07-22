Resep Ayam Panggang Madu Pedas Manis ala Rumahan, Empuk dan Kaya Rasa

JawaPos.com -- Ayam panggang menjadi salah satu hidangan favorit karena memiliki aroma khas dan cita rasa yang menggugah selera. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah ayam panggang madu pedas manis dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit sensasi pedas.

Keistimewaan menu ini terletak pada bumbu marinasi yang meresap ke dalam daging ayam, sehingga setiap bagian terasa kaya akan cita rasa. Proses pemanggangan juga membuat aroma ayam semakin harum dan menggoda.

Ayam panggang madu pedas manis sangat cocok disajikan sebagai menu utama saat makan bersama keluarga. Selain rasanya yang lezat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana.

Bagi Anda yang ingin menghadirkan menu spesial di rumah, resep ini bisa menjadi pilihan. Berikut resep ayam panggang madu pedas manis yang praktis dan nikmat, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan untuk brine ayam:

· 2 ekor ayam negeri utuh

· 20 gram bumbu marinasi instan

· 2 sdm garam

· 2 sdm gula pasir