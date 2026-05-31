Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 31 Mei 2026 | 15.08 WIB

7 Kuliner Ketoprak di Surabaya yang Jadi Favorit Kelas Menengah Karena Murah Tapi Rasa Tetap Juara

rekomendasi kuliner ketoprak enak di Surabaya./Magnific/ Edgunn

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner ketoprak paling beragam yang menghadirkan cita rasa bumbu kacang autentik dari berbagai daerah.

Dari ketoprak khas Jakarta dengan bumbu kacang kental hingga ketoprak bergaya Betawi dengan bumbu berempah kuat, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari cara pengolahan bumbu, pilihan topping, tingkat kepedasan, hingga harga yang sangat bersahabat.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan ketoprakenak.id pada Minggu (31/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner ketoprak enak di Surabaya.

1. Ketoprak Ning Iin Wonokromo

Ketoprak Ning Iin di Jalan Kesatriyan, samping pertigaan Wonokromo, menghadirkan berbagai pilihan ketoprak mulai dari Ketoprak Original seharga Rp16.000, Ketoprak Telur Dadar Rp20.000, Ketoprak Telur Mata Sapi Rp20.000, hingga Ketoprak Spesial Rp23.000 berisi lontong, tahu, bihun, tauge, timun, telur, bumbu kacang, dan kerupuk.

Tersedia juga menu Tahu Gejrot Rp8.000, Lontong Sayur, dan Nasi Uduk dengan berbagai pilihan lauk mulai dari telur, ayam goreng, babat, usus, paru, hingga jengkol, buka Senin–Sabtu mulai pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

2. Ketoprak Jakarta Margorejo Bu Siti

Ketoprak Jakarta Margorejo Bu Siti di Jalan Margorejo Indah, Margorejo, Kecamatan Wonocolo, menyajikan ketoprak dengan porsi melimpah berisi lontong, tahu, bihun, dan tauge, dengan bumbu kacang kental gurih yang menjadi daya tarik utamanya.

Harga sangat terjangkau mulai dari Rp10.000 per porsi, menjadikannya pilihan hemat yang tidak mengorbankan kualitas rasa.

