6 Tempat Kuliner Roti Bakar di Surabaya dengan Topping Unik yang Digandrungi Anak Muda

JawaPos.com - Roti bakar adalah salah satu kuliner camilan paling digemari di Surabaya, hadir dengan berbagai pilihan topping manis dari cokelat, keju, stroberi, blueberry, hingga ovomaltine yang sangat menggugah selera.

Setiap warung roti bakar punya keistimewaan tersendiri, mulai dari konsep tempat yang unik, menu kreatif kekinian, harga terjangkau, hingga jam buka yang sangat fleksibel hingga dini hari.

Dari kedai dengan suasana outdoor berbinar lampu gantung yang sangat cantik di malam hari hingga warung roti bakar sederhana yang menawarkan aneka varian rasa, pilihan roti bakar di kota ini sangat lengkap.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Subculinary pada Minggu (31/5), berikut delapan rekomendasi kuliner roti bakar enak di Surabaya.

1. Pawon Bunda Afira

Warung yang berlokasi di Jl. Sambikerep Gang 6 No. 12A, Sambikerep ini menghadirkan Roti Bakar Bandung dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp10.000 per porsi.

Selain roti bakar, tersedia pula menu mie goreng pedas, paket kos, dan berbagai pilihan minuman yang sangat cocok sebagai teman nongkrong.

2. Container Burger MFB Kalijudan (Warkop Mahabarata)

Warung yang berlokasi di Jl. Kalijudan No. 190 ini menghadirkan Roti Bakar Bandung dalam berbagai varian mulai dari original, oreo, dan cokelat dengan harga Rp23.000–Rp28.000 per porsi.