6 Spot Kuliner Ceker Pedas di Surabaya yang Jadi Andalan Anak Muda Buat Nongkrong

rekomendasi kuliner ceker pedas enak di Surabaya./Magnific/ michaelnero
JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner ceker pedas paling beragam dan selalu ramai diburu pencinta makanan pedas.
Dari ceker dengan bumbu rica-rica dan krengsengan hingga ceker berlevel kepedasan ekstrem yang menantang lidah, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.
Setiap warung menawarkan keunikan bumbu, level kepedasan, dan pilihan menu tambahan yang membuat pengalaman menyantap ceker semakin seru dan menggugah selera.
Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Travelingyuk pada Minggu (31/5), berikut enam rekomendasi kuliner ceker pedas enak di Surabaya.
1. Ceker Teroris
Ceker Teroris berlokasi di Jalan Tenggilis Mejoyo, tepat menghadap kampus Universitas Surabaya, menghadirkan dua menu unggulan berupa ceker bumbu rica-rica dan krengsengan dengan daging yang sangat empuk dan bumbu yang meresap.
Selain ceker, tersedia juga Bakso Densus Anti Teror, Sayap Setan, dan Sayap Panas sebagai pilihan menu lain yang tidak kalah menarik, buka setiap hari mulai pukul 09.00–21.00 WIB dengan harga mulai dari Rp10.000.
2. Ceker Lapindo
Ceker Lapindo di OTW Café, Jalan Rungkut Madya No. 193, menghadirkan sembilan varian menu ceker mulai dari ceker mentega, ceker asap, hingga sup ceker, dengan menu andalan ceker lapindo yang terkenal dengan tingkat kepedasannya yang sangat tinggi.
Terinspirasi dari bencana lumpur Lapindo, nama kedai ini menjadi daya tarik tersendiri, buka setiap hari mulai pukul 10.00–23.00 WIB dengan harga mulai dari Rp12.000 per porsi.
