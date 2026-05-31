10 Gado-Gado Betawi Paling Enak di Jakarta, Kuliner Legendaris dengan Bumbu Kacang yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surga bagi pencinta kuliner tradisional.

Di antara banyak hidangan khas yang masih bertahan hingga sekarang, gado-gado Betawi menjadi salah satu makanan legendaris yang terus digemari lintas generasi.

Perpaduan sayuran segar, tahu, tempe, telur rebus, dan siraman bumbu kacang yang kaya rasa menjadikan kuliner ini sebagai pilihan favorit untuk makan siang maupun makan malam.

Keistimewaan gado-gado Betawi terletak pada proses pembuatan saus kacangnya yang masih mempertahankan cara tradisional.

Banyak penjual yang tetap mengulek bumbu secara langsung menggunakan cobek batu sehingga menghasilkan tekstur dan aroma yang lebih khas.

Campuran kacang tanah, cabai, gula merah, asam jawa, serta jeruk limo menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan segar dalam satu sajian.

Bagi Anda yang ingin menikmati gado-gado Betawi dengan cita rasa autentik, Jakarta memiliki banyak tempat legendaris yang telah bertahan selama puluhan tahun.

Berikut rekomendasi 10 gado-gado Betawi paling enak, legendaris, dan terkenal di Jakarta yang wajib masuk daftar kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Sabtu (30/06).

1. Gado-Gado Bon Bin Gado-Gado Bon Bin merupakan salah satu ikon kuliner Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1960.