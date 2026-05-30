11 Cafe Malam di Surabaya yang Menghadirkan Suasana Romantis, Hangat, dan Berkesan untuk Pasangan maupun Keluarga

JawaPos.Com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, tetapi juga menjadi destinasi kuliner yang terus berkembang dengan berbagai konsep tempat makan dan cafe yang semakin menarik.

Ketika malam mulai tiba, suasana kota berubah menjadi lebih hidup dengan deretan lampu jalan, kawasan kuliner yang ramai, serta cafe-cafe estetik yang menghadirkan pengalaman berbeda untuk menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Banyak pasangan memilih cafe malam sebagai tempat untuk menikmati suasana romantis sambil berbincang santai setelah menjalani aktivitas yang padat sepanjang hari.

Di sisi lain, tidak sedikit keluarga yang mencari tempat makan dengan suasana nyaman agar dapat menikmati kebersamaan dalam suasana yang lebih hangat dan tenang.

Beruntungnya, Surabaya memiliki banyak pilihan cafe yang mampu menghadirkan kedua pengalaman tersebut sekaligus.

Mulai dari cafe bernuansa taman yang menenangkan, tempat nongkrong modern dengan pencahayaan hangat, hingga restoran berkonsep elegan yang cocok untuk makan malam spesial, semuanya dapat ditemukan di berbagai sudut Kota Surabaya.

Selain menawarkan suasana yang nyaman, cafe-cafe ini juga memiliki pilihan menu yang beragam mulai dari makanan khas Indonesia, western food, dessert, hingga kopi premium yang cocok menemani malam panjang bersama pasangan maupun keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas cafe malam di Surabaya yang wajib dikunjungi saat berada di kota pahlawan.

1. Historica Coffee & Pastry

Historica Coffee & Pastry menjadi salah satu cafe paling populer di Surabaya yang sering direkomendasikan untuk menikmati suasana santai maupun makan malam bersama pasangan dan keluarga.

Cafe ini mengusung konsep industrial modern dengan sentuhan elegan yang terlihat dari penggunaan material kayu, dekorasi minimalis, serta pencahayaan hangat yang menciptakan suasana nyaman sejak pertama kali memasuki ruangan.

Saat malam hari, nuansa yang tenang dan hangat membuat tempat ini terasa semakin menarik untuk menghabiskan waktu lebih lama.

Selain suasananya yang nyaman, Historica juga dikenal memiliki area duduk yang cukup luas dengan pilihan tempat duduk indoor maupun semi-outdoor yang cocok untuk berbagai kebutuhan.

Banyak pengunjung datang untuk meeting santai, quality time bersama pasangan, hingga sekadar menikmati kopi setelah beraktivitas seharian.