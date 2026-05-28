10 Tempat Jajan Kebab di Bandung, Menawarkan Porsi Jumbo dan Sensasi Makan Mengenyangkan

JawaPos.Com - Bandung memang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner menarik untuk dicoba, termasuk deretan tempat kebab yang semakin populer di kalangan anak muda.

Tidak hanya sekadar menjadi camilan praktis, kebab kini berkembang menjadi makanan favorit untuk makan siang hingga makan malam karena porsinya yang besar dan isian yang semakin variatif.

Banyak gerai kebab di Bandung menghadirkan menu jumbo dengan daging melimpah, saus creamy yang meluber, serta tambahan topping seperti mozzarella, telur, hingga extra beef yang membuat rasanya semakin memuaskan.

Fenomena kebab jumbo di Bandung juga didukung oleh budaya nongkrong dan wisata kuliner yang sangat kuat.

Hampir setiap kawasan ramai seperti Dago, Dipatiukur, Sukajadi, hingga Rancasari memiliki gerai kebab andalan yang selalu dipenuhi pembeli, terutama saat malam hari.

Menariknya lagi, sebagian besar tempat kebab di Bandung tetap menawarkan harga yang ramah di kantong mahasiswa dan pekerja muda.

Dengan harga yang masih terjangkau, pengunjung sudah bisa menikmati kebab berukuran besar yang cocok untuk mengisi perut setelah beraktivitas seharian.

Selain ukuran yang mengenyangkan, banyak tempat kebab di Bandung juga mulai menghadirkan cita rasa khas Timur Tengah yang lebih autentik.

Daging dipanggang dengan bumbu rempah yang kuat, dipadukan dengan sayuran segar dan saus khas yang membuat rasa kebab semakin kaya.

Tidak heran jika kuliner ini terus menjadi favorit dan selalu ramai dicari oleh pencinta street food modern di Kota Kembang.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh tempat jajan kebab di Bandung yang menawarkan porsi jumbo dan mengenyangkan, wajib dicoba.

1. Kabobs - Premium Kebab Kabobs menjadi salah satu tempat kebab paling populer di Bandung karena terkenal dengan ukuran porsinya yang besar serta topping yang benar-benar melimpah. Banyak pengunjung datang khusus untuk mencoba kebab premium dengan tambahan mozzarella dan extra beef yang membuat rasanya semakin padat, creamy, dan mengenyangkan. Daging sapi yang digunakan terasa juicy dengan bumbu gurih yang meresap, dipadukan dengan saus khas Kabobs yang creamy hingga terasa di setiap bagian tortilla.

