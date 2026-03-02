Berkunjung ke Trenggalek? Ini 17 Daftar Oleh-Oleh Khas yang Sayang Dilewatkan, dari Makanan Tradisional hingga Kerajinan

Ilustrasi oleh-oleh khas Trenggalek (Instagram @jajananku.medann)

JawaPos.com - Trenggalek tidak hanya dikenal lewat keindahan alam dan wisata pantainya, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.

Mulai dari camilan tradisional, makanan khas, kopi lokal, hingga kerajinan tangan, semuanya punya cita rasa dan keunikan tersendiri.

Jika berkunjung ke kota ini, jangan lewatkan daftar oleh-oleh khas Trenggalek yang dilansir dari laman Nahwa Tour dan Traveloka berikut.

1. Manco

Manco menjadi salah satu jajanan tradisional khas Trenggalek yang cukup populer sebagai buah tangan. Camilan ini dibuat dari ketan yang diolah kemudian diberi taburan wijen di bagian luar.

Rasanya manis berpadu gurih dengan tekstur yang renyah saat digigit. Selain mudah ditemukan di pusat oleh-oleh, manco juga memiliki daya simpan cukup lama sehingga cocok dibawa pulang untuk keluarga maupun kerabat.

2. Kopi Sengungklung

Bagi pecinta kopi, Kopi Sengungklung menjadi oleh-oleh khas Trenggalek yang wajib dicoba. Kopi ini berasal dari hasil perkebunan masyarakat lokal yang tumbuh di kawasan perbukitan.