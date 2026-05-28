21 Rekomendasi Kuliner dan Kerajinan Khas Tuban yang Cocok Jadi Oleh-Oleh Saat Mudik Atau Menikmati Libur Panjang

Ilustrasi oleh-oleh khas Tuban (Instagram @tyaindah_olshop) JawaPos.com - Kabupaten Tuban tak hanya dikenal sebagai kota pesisir yang kaya sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki banyak pilihan oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.

Mulai dari makanan tradisional bercita rasa unik hingga kerajinan tangan bernilai seni tinggi, semuanya bisa menjadi buah tangan spesial untuk keluarga di rumah.

Jika sedang mudik atau berlibur ke Tuban, jangan sampai melewatkan deretan oleh-oleh khas yang dilansir dari laman Traveloka dan AUTO2000 berikut ini.

1. Ledre Pisang

Ledre pisang menjadi salah satu jajanan khas Tuban yang paling populer. Bentuknya tipis menyerupai semprong dengan tekstur renyah dan aroma pisang yang harum.

Rasanya manis ringan sehingga cocok dijadikan teman minum teh atau kopi. Karena tahan lama dan mudah dibawa, ledre pisang sering dijadikan oleh-oleh favorit para wisatawan.

2. Kerajinan Anyaman Pandan

Selain kuliner, Tuban juga terkenal dengan kerajinan anyaman pandan yang dibuat secara tradisional. Produk anyaman ini hadir dalam berbagai bentuk seperti tas, tikar, dompet, hingga hiasan rumah.