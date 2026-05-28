13 Tempat Ngopi Paling Recommended di Jakarta untuk Menikmati Kopi Sambil Healing dari Kesibukan

Ilustrasi Giyanti Coffee Roastery. (Google Maps/Arys Susanto)
JawaPos.Com - Jakarta sering identik dengan ritme hidup yang cepat, kemacetan yang melelahkan, jadwal yang padat, serta tekanan pekerjaan yang kadang membuat waktu untuk diri sendiri terasa sangat terbatas.
Di tengah kesibukan seperti itu, menemukan tempat nyaman untuk berhenti sejenak bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan energi.
Salah satu pilihan yang paling sering dicari tentu coffee shop dengan suasana yang mendukung untuk bersantai, menikmati percakapan ringan, membaca buku, bekerja dengan tempo yang lebih tenang, atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa distraksi.
Budaya ngopi di Jakarta kini berkembang jauh melampaui sekadar kebiasaan minum kopi.
Coffee shop telah menjadi ruang urban tempat banyak orang mencari jeda dari hiruk-pikuk ibu kota.
Menariknya, Jakarta punya banyak tempat ngopi dengan karakter yang sangat beragam.
Ada coffee shop bergaya homey yang terasa hangat, ada tempat dengan nuansa minimalis modern yang cocok untuk healing, hingga spot dengan ambience tenang yang membuat pengunjung betah duduk lebih lama.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas coffe shop atau tempat ngopi di Jakarta yang wajib dikunjungi.
1. Giyanti Coffee Roastery
Bagi pencinta coffee shop dengan suasana yang lebih intimate dan tidak terasa terlalu ramai, Giyanti Coffee Roastery menjadi salah satu pilihan yang sangat layak dipertimbangkan di Jakarta.
Tempat ini dikenal memiliki atmosfer yang hangat dan nyaman, membuat pengalaman menikmati kopi terasa lebih santai dibanding banyak coffee shop modern yang cenderung sibuk.
Interiornya sederhana tetapi penuh karakter, menciptakan ambience yang cocok untuk quality time, me time, maupun sekadar menikmati pagi dengan tempo yang lebih pelan.
Kualitas kopi menjadi salah satu daya tarik utama di sini, dengan pilihan seduhan yang konsisten dan cukup serius untuk penikmat specialty coffee.
Selain kopi, tersedia pula beberapa pilihan makanan ringan yang cocok menemani waktu bersantai.
Giyanti Coffee Roastery berada di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, dengan kisaran budget sekitar Rp50.000 hingga Rp120.000 per orang.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat