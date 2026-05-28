13 Tempat Ngopi Paling Recommended di Jakarta untuk Menikmati Kopi Sambil Healing dari Kesibukan

JawaPos.Com - Jakarta sering identik dengan ritme hidup yang cepat, kemacetan yang melelahkan, jadwal yang padat, serta tekanan pekerjaan yang kadang membuat waktu untuk diri sendiri terasa sangat terbatas.

Di tengah kesibukan seperti itu, menemukan tempat nyaman untuk berhenti sejenak bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan energi.

Salah satu pilihan yang paling sering dicari tentu coffee shop dengan suasana yang mendukung untuk bersantai, menikmati percakapan ringan, membaca buku, bekerja dengan tempo yang lebih tenang, atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa distraksi.

Budaya ngopi di Jakarta kini berkembang jauh melampaui sekadar kebiasaan minum kopi.

Coffee shop telah menjadi ruang urban tempat banyak orang mencari jeda dari hiruk-pikuk ibu kota.

Menariknya, Jakarta punya banyak tempat ngopi dengan karakter yang sangat beragam.

Ada coffee shop bergaya homey yang terasa hangat, ada tempat dengan nuansa minimalis modern yang cocok untuk healing, hingga spot dengan ambience tenang yang membuat pengunjung betah duduk lebih lama.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas coffe shop atau tempat ngopi di Jakarta yang wajib dikunjungi.

1. Giyanti Coffee Roastery

Bagi pencinta coffee shop dengan suasana yang lebih intimate dan tidak terasa terlalu ramai, Giyanti Coffee Roastery menjadi salah satu pilihan yang sangat layak dipertimbangkan di Jakarta.

Tempat ini dikenal memiliki atmosfer yang hangat dan nyaman, membuat pengalaman menikmati kopi terasa lebih santai dibanding banyak coffee shop modern yang cenderung sibuk.

Interiornya sederhana tetapi penuh karakter, menciptakan ambience yang cocok untuk quality time, me time, maupun sekadar menikmati pagi dengan tempo yang lebih pelan.

Kualitas kopi menjadi salah satu daya tarik utama di sini, dengan pilihan seduhan yang konsisten dan cukup serius untuk penikmat specialty coffee.

Selain kopi, tersedia pula beberapa pilihan makanan ringan yang cocok menemani waktu bersantai.