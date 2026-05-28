11 Tempat Ngopi di Surabaya yang Punya Suasana Cozy dan Kopi yang Nikmat untuk Menemani Waktu Santai atau Work From Cafe!

Surabaya tidak lagi hanya dikenal sebagai kota bisnis dengan ritme yang serba cepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, budaya ngopi di Kota Pahlawan berkembang sangat pesat dan menghadirkan banyak pilihan tempat yang menarik untuk disinggahi.

Dari coffee shop bergaya minimalis modern hingga tempat ngopi dengan suasana hangat yang cocok untuk duduk berlama-lama, Surabaya menawarkan banyak ruang nyaman bagi siapa saja yang ingin menikmati waktu santai.

Tidak sedikit orang datang ke coffee shop bukan semata untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk mencari suasana yang mendukung produktivitas, tempat untuk berbincang santai, hingga sekadar menikmati waktu sendiri sambil melepas penat dari rutinitas harian.

Menariknya, tempat ngopi di Surabaya punya karakter yang sangat beragam. Ada yang cocok untuk pertemuan santai selepas kerja, ada yang nyaman untuk work from cafe, ada pula yang ideal untuk quality time di akhir pekan.

Selain mengandalkan desain interior yang nyaman, banyak coffee shop di Surabaya juga serius menghadirkan kualitas kopi yang memuaskan, mulai dari espresso-based coffee, manual brew, hingga menu non-kopi yang tetap menarik untuk dinikmati.

Kombinasi inilah yang membuat budaya ngopi di Surabaya semakin hidup dan punya daya tarik tersendiri.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat ngopi di Surabaya yang wajib dikunjungi, cocok untuk menemani waktu santau atau melakukan aktivitas work from cafe.

1. Calibre Coffee Roasters

Calibre Coffee Roasters menjadi salah satu nama yang sudah cukup lama dikenal di kalangan pencinta kopi Surabaya.

Coffee shop ini kerap menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan kualitas kopi sekaligus mencari tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu.

Interiornya mengusung konsep modern yang sederhana namun tetap hangat, sehingga cocok digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja dengan laptop, meeting santai, hingga sekadar menikmati waktu luang bersama teman.

Pilihan biji kopi dan metode seduh yang tersedia juga cukup beragam, membuat tempat ini menarik baik bagi penikmat kopi kasual maupun mereka yang lebih serius mendalami dunia kopi.

Suasananya yang relatif nyaman dan pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah yang membuat banyak pelanggan kembali berkunjung.