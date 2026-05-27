10 Tips Sehat Konsumsi Daging Kurban saat Idul Adha, Tekanan Darah dan Kolestrol Tetap Aman!

JawaPos.com – Idul Adha selalu menjadi momen yang penuh kegembiraan, terutama dengan melimpahnya sajian daging kurban di meja makan.

Namun, konsumsi daging secara berlebihan tanpa memperhatikan pola makan yang sehat bisa berdampak negatif bagi tubuh.

Ada sejumlah tips sehat yang perlu diperhatikan agar konsumsi daging kurban tidak mengganggu kesehatan.

Dilansir dari laman kftd.co.id dan unesa.ac.id pada Rabu (27/5), berikut sepuluh tips sehat konsumsi daging kurban saat Idul Adha.

Batasi porsi dan jumlah konsumsi daging Ahli gizi menyarankan konsumsi daging merah tidak lebih dari 100–150 gram per hari untuk menjaga kesehatan jantung.

Hindari makan daging dalam porsi besar sekaligus karena dapat menyebabkan perut nyeri, penuh, dan memicu refluks.

Pilih potongan daging yang rendah lemak seperti has dalam atau bagian tanpa lemak untuk mengurangi asupan lemak jenuh.

Hindari bagian berlemak tinggi dan jeroan Bagian seperti jeroan, buntut, dan iga mengandung kolesterol serta lemak jenuh yang cukup tinggi.

Konsumsi bagian-bagian tersebut secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan, terutama bagi jantung dan pembuluh darah.