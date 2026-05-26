12 Tempat Makan Siang Hits di Surabaya dengan Cita Rasa Istimewa dan Lokasi yang Strategis

JawaPos.Com - Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan soal kuliner, terutama ketika jam makan siang tiba.

Sebagai kota metropolitan dengan aktivitas yang bergerak cepat, kebutuhan akan tempat makan yang enak, nyaman, dan mudah dijangkau menjadi hal penting bagi banyak orang.

Baik untuk pekerja kantoran yang mencari santapan mengenyangkan di sela jam istirahat, mahasiswa yang ingin makan siang dengan harga terjangkau, maupun keluarga yang ingin menikmati hidangan lezat di tengah aktivitas harian, Surabaya selalu punya banyak opsi menarik untuk dipilih.

Menariknya, tempat makan siang favorit di Surabaya tidak hanya menawarkan rasa yang menggugah selera, tetapi juga menghadirkan variasi menu yang begitu beragam.

Mulai dari kuliner khas Jawa Timur yang kaya rempah, hidangan Nusantara dengan cita rasa rumahan, hingga restoran modern dengan suasana nyaman untuk makan bersama rekan kerja atau kerabat.

Lokasinya pun tersebar di berbagai kawasan strategis Surabaya, sehingga memudahkan siapa saja untuk menemukan tempat makan yang sesuai dengan selera maupun kebutuhan.

Dalam memilih rekomendasi ini, fokus utama diberikan pada tempat makan yang memang masih beroperasi dan benar-benar berada di wilayah Surabaya.

Setiap tempat dipilih karena dikenal memiliki cita rasa yang konsisten, menu yang layak dicoba, serta cukup populer sebagai destinasi makan siang.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat makan siang di Surabaya yang tidak hanya ramai karena citarasanya yang istimewa, tetapi juga layak untuk didatangi.

1. Rawon Kalkulator

Rawon Kalkulator menjadi salah satu destinasi makan siang paling ikonik di Surabaya yang hampir selalu ramai oleh pencinta kuliner lokal maupun wisatawan.

Nama uniknya berasal dari kecepatan para pelayan dalam menghitung total pesanan tanpa menggunakan alat bantu, sesuatu yang sudah menjadi daya tarik tersendiri selama bertahun-tahun.

Namun tentu saja, alasan utama tempat ini selalu ramai adalah kualitas rawonnya yang terkenal konsisten dan memuaskan.

Kuah rawon di sini memiliki warna hitam pekat khas kluwek dengan cita rasa gurih yang kaya rempah.