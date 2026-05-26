12 Kuliner Ayam Bakar Paling Menggoda di Surabaya yang Juicy, Smoky, dan Sambal Bikin Nagih

JawaPos.com - Ayam bakar adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dengan bumbu yang sangat meresap ke dalam daging, kulit yang garing menggoda, dan sambal pedas yang sangat memanjakan selera.

Setiap warung ayam bakar punya keistimewaan tersendiri, mulai dari teknik pembakaran khas, bumbu rempah tradisional, porsi yang sangat besar, hingga harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari restoran favorit keluarga yang sudah sangat terkenal hingga warung sederhana legendaris dengan resep turun-temurun, pilihan ayam bakar di kota ini sangat memanjakan semua selera.

Dilansir dari laman ACI dan Carmel Grill House pada Selasa (26/5), berikut 12 rekomendasi kuliner ayam bakar paling menggoda di Surabaya.

1. Ayam Bakar Primarasa

Restoran yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 166, Gayungan dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 22.00 ini menghadirkan ayam bakar dengan bumbu yang sangat meresap hingga ke dalam daging dan proses pembakaran yang menghasilkan tekstur sangat sempurna.

Sambal dan lalapan segar tersedia melengkapi setiap porsi dalam suasana yang sangat nyaman, dengan konsistensi rasa dan pelayanan ramah yang sudah sangat terjaga.

2. Ayam Goreng Asli Pemuda

Restoran yang berlokasi di Jl. Tidar No. 29, Sawahan dan buka Senin–Jumat pukul 10.30–22.00 serta Sabtu–Minggu pukul 11.00–22.30 ini menghadirkan ayam bakar dengan bumbu khas yang sangat meresap menghasilkan daging sangat gurih dan kulit yang sangat renyah.