11 Ayam Penyet Enak di Surabaya dengan Cita Rasa Jawa Timur, Kuliner Legendaris yang Masih Eksis

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai surga kuliner ayam penyet dengan berbagai pilihan warung yang menghadirkan sambal enak dan menggugah selera.

Dari warung legendaris dengan sambal bisa ditambah sepuasnya hingga kedai kekinian dengan sambal pencit mangga muda yang sangat segar, kuliner ayam penyet di Surabaya terus memikat banyak kalangan.

Setiap tempat ayam penyet di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari penyetan disajikan di atas cobek hingga menu iwak pe atau ikan pari asap goreng yang sangat istimewa.

Dilansir dari laman ACI dan Travels Promo pada Selasa (26/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner ayam penyet paling enak di Surabaya.

1. Warung Tempe Penyet Mbak Noer

Berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 120, Jagir, Wonokromo, warung yang sangat populer ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 02.00 dini hari.

Menu penyetan disajikan bersama rebusan sayur daun singkong, terong goreng, mentimun, dan kemangi, dengan pilihan lauk mulai dari tempe goreng, telur, ayam, ikan tawar, hingga menu favorit berupa iwak pe atau ikan pari asap goreng dengan harga yang sangat ramah di kantong.

2. Warung Bu Kris

Memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi termasuk salah satunya di Jalan Tenggilis Utara Nomor 1, warung yang sudah eksis lebih dari 25 tahun ini sangat terkenal dengan menu penyetan yang disajikan di atas cobek.