8 Kuliner Kepiting Paling Mantap di Surabaya, Dagingnya Padat Sausnya Pekat Rasanya Lezat

JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner kepiting yang menghadirkan cita rasa mantap dengan berbagai variasi bumbu yang sangat menggugah selera.

Dari warung legendaris dengan kepiting telur berukuran super jumbo hingga restoran bergaya fine dining yang elegan, kuliner kepiting di Surabaya terus memikat banyak pecinta seafood.

Setiap tempat makan kepiting di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari konsep makan kepiting langsung di atas meja berlapis plastik hingga kepiting bihun ala Chinese food yang sangat khas.

Dilansir dari laman GoTravelly dan GoCement pada Selasa (26/5), berikut delapan rekomendasi kuliner kepiting paling mantap di Surabaya.

1. Kepiting Cak Gundul

Berlokasi di Jalan Raya Kupang Indah Nomor 45 C-D, Sonokwijenan, Sukomanunggal, restoran legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1992 ini menyajikan kepiting segar berukuran mulai dari super jumbo hingga ukuran biasa dengan daging yang sangat melimpah dan bumbu yang meresap sempurna.

Tersedia berbagai pilihan bumbu seperti asam manis, saus mentega, kare, dan kepiting rebus, dengan menu tambahan berupa udang, cumi, kerang, ikan dorang, sayur asem, dan cah kangkung, serta harga yang sangat ramah di kantong.

2. Rumah Makan Ayen

Berlokasi di Jalan Darmo Permai Selatan V Nomor 16, restoran ini menawarkan menu andalan yang sangat unik berupa kepiting yang disajikan bersama taoge, kerang, dan udang dalam satu hidangan kaya rasa yang diberi bumbu khas dengan sentuhan pedas.