11 Tempat Lunch di Solo yang Memiliki Menu Variatif dan Cocok untuk Nongkrong Santai Saat Istirahat Jam Kerja!

Ilustrasi tempat makan siang di Solo. (Magnific)
JawaPos.Com - Solo tidak hanya identik dengan kuliner tradisional yang melegenda, tetapi juga semakin berkembang sebagai kota yang menawarkan banyak pilihan tempat makan nyaman untuk menikmati waktu makan siang.
Di tengah suasana kota yang cenderung lebih santai dibanding kota metropolitan besar, Solo justru menghadirkan pengalaman kuliner yang menarik karena mampu memadukan cita rasa lokal dengan konsep tempat makan yang lebih modern dan nyaman.
Inilah yang membuat Solo menjadi destinasi yang menyenangkan bagi pencinta kuliner, baik untuk warga lokal maupun pengunjung yang sedang mencari tempat lunch dengan suasana yang tidak sekadar enak untuk makan, tetapi juga nyaman untuk menghabiskan waktu.
Saat memilih tempat makan siang, banyak orang kini tidak hanya mempertimbangkan rasa makanan semata.
Suasana tempat, kenyamanan area makan, variasi menu, hingga kecocokan tempat untuk nongkrong santai setelah makan juga menjadi pertimbangan penting.
Ada yang mencari tempat dengan nuansa hangat untuk berbincang bersama teman, ada pula yang membutuhkan lokasi nyaman untuk lunch meeting ringan bersama rekan kerja.
Sebagian lainnya mungkin hanya ingin menemukan tempat makan yang tidak terburu-buru, sehingga waktu istirahat terasa lebih menyenangkan.
Solo memiliki banyak pilihan untuk kebutuhan tersebut, mulai dari restoran bernuansa tradisional, tempat makan dengan sentuhan modern, hingga kafe dengan pilihan menu makan berat yang cocok untuk santap siang.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat lunch atau makan siang di Solo yang wajib dicoba.
1. Canting Londo Kitchen
Canting Londo Kitchen menjadi salah satu destinasi lunch yang cukup populer di Solo bagi mereka yang ingin menikmati makanan lezat dalam suasana yang nyaman dan estetik.
Restoran ini mengusung konsep yang memadukan nuansa klasik kolonial dengan sentuhan modern sehingga menciptakan atmosfer yang hangat dan cocok untuk berbagai kesempatan.
Baik untuk makan siang bersama keluarga, nongkrong bersama teman, maupun meeting santai dengan rekan kerja, tempat ini mampu menghadirkan pengalaman bersantap yang menyenangkan.
Pilihan menunya sangat beragam, mulai dari hidangan khas Indonesia, aneka makanan western, pasta, steak, hingga berbagai menu kekinian yang disukai kalangan muda.
Penyajian yang menarik dan porsi yang cukup memuaskan menjadi nilai tambah yang membuat banyak pengunjung kembali datang.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK