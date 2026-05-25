5 Alasan Kopi Luwak Indonesia Tetap Jadi Favorit Penikmat Kopi Dunia

JawaPos.com - Kopi luwak Indonesia masih menjadi salah satu kopi premium paling terkenal di dunia. Meski tren kopi terus berubah, popularitas kopi khas nusantara ini belum tergeser karena memiliki rasa, aroma, hingga proses produksi yang berbeda dari kopi pada umumnya.

Tak sedikit wisatawan maupun pencinta kopi internasional yang menjadikan kopi luwak sebagai minuman wajib coba saat datang ke Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kopi luwak begitu digemari?

1. Memiliki Rasa Lebih Halus dan Minim Asam Salah satu alasan utama kopi luwak banyak diminati adalah karakter rasanya yang cenderung smooth atau lembut. Tingkat keasamannya lebih rendah dibanding kopi biasa sehingga terasa nyaman di lidah dan lambung.

Proses fermentasi alami di dalam pencernaan luwak dipercaya membantu mengurangi rasa pahit berlebih sekaligus menghasilkan cita rasa yang lebih kompleks.

2. Aroma Kopinya Khas dan Lebih Kaya Kopi luwak dikenal memiliki aroma yang kuat namun tetap lembut. Perpaduan wangi earthy, cokelat, hingga sedikit nuansa karamel membuat kopi ini memiliki karakter yang mudah dikenali.

Karena aromanya yang unik, kopi luwak kerap diposisikan sebagai kopi eksklusif di berbagai kedai premium dunia.

3. Proses Produksi yang Unik Tidak seperti kopi biasa, kopi luwak melalui proses alami setelah buah kopi dimakan luwak. Enzim di dalam sistem pencernaan hewan tersebut membantu memengaruhi struktur protein biji kopi sehingga menghasilkan rasa berbeda.

Keunikan proses inilah yang membuat kopi luwak memiliki nilai jual tinggi sekaligus menjadi daya tarik tersendiri di pasar internasional.